Keldani aileden beş gündür haber alınamıyor

Beytüşşebap’ın Kovankaya köyünde yaşayan Hurmuz ve Şimoni Diril çiftinden 5 gündür haber alınamıyor. Olayı doğrulayan Keldani ailenin çocuklarından Bedri Diril, bölgede arama yapıldığını söyledi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki tek Hıristiyan köyü olan Kovankaya’da (Mehri) yaşayan Hurmuz Diril ve eşi Şimoni Diril çiftinden 11 Ocak gününden bu yana haber alınamıyor. Çiftin çocuklarından Bedri Diril, kayıp olayını doğrulayarak, “Köy bulunması kolay bir yer değil, ulaşılması zor. Jandarma bölgede İnsansız Hava Aracı (İHA) ve droneler ile arama gerçekleştiriyor” dedi.Ferit Diril de çocukları tarafından kendileri ile en son 7 Ocak tarihinde iletişime geçildiğini belirterek “Geçtiğimiz hafta sonu oğulları ve 2 köylü köye sürpriz bir ziyaret yapmak istediler ama evde kimseyi bulamadılar. Asker ve siviller tarafından bölgede arama yapılıyor ama şimdiye kadar kendilerinden haber alınabilmiş değil” bilgisini paylaştı.

Agos

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