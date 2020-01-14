Süryani Rahip Aho Bileçen tahliye edildi

Mardin Nusaybin’de yapılan ev baskınında gözaltına alındıktan bir gün sonra “terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla tutuklanan Mor Yakup Manastırı Rahibi Sefer (Aho) Bileçen tahliye edildi.

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Süryani yerleşimi Üçköy (Xarabalê) kırsal mahallesinde 9 Ocak’ta yapılan ev baskınında gözaltına alındıktan bir gün sonra “ter örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla tutuklanan Mor Yakup Manastırı Rahibi Sefer (Aho) Bileçen tahliye edildi.

Rahip Aho Belicen, mahkemeye yapılan itirazın kabul edilmesinin ardından tahliye edildi. Rahip Bilecen’e geçmiş olsun diyor ve çaba sarf eden herkese teşekkür ediyorum.

Evrensel Gazetesi

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