İstanbul Süryani Kadim Vakfı, Mardin’deki gözaltılar nedeniyle Soylu ile görüşecek: Devletimizin durumu değerlendireceğine inancımız tam

Mardin’de Süryani Mor Yakup Kilisesi’nin tek rahibinin terör soruşturmasında tutuklanmasına yönelik olarak İstanbul Süryani Kadim Vakfı, açıklama yaptı.

Vakıftan, “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu 14.01.2020 tarihinde bize randevu verdiler” denildi.

Mardin İl Jandarma Ekipleri’nce 9 Ocak 2019 günü Süryanilerin yoğun yaşadığı Üçyol Köyü ve kırsalında düzenlenen operasyonda “Aho” adıyla da bilinen Sefer Bileçen ve Üçköy Muhtarı Joseph Y. ile yine Süryani kökenli iki kişi daha gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanların teröre yardım ve yataklık suçlamasıyla gözaltına alındığı iddia edilmişti.

İstanbul Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Rahibimiz Aho Bilecen’in gözaltına alındığı andan itibaren İstanbul Süryani Kadim Cemaati yetkilileri olarak Sayın Metropolitimizle beraber konuyu yakından takip etmekteyiz. Mor Gabriyel Manastırı ve Mardin Vakıf Yöneticileri ile beraber koordineli bir şekilde başlangıçta Mardin Valiliği, daha sonra İçişleri Bakanlığı ve ilgili resmi kurumlarla sürekli görüşmeler halindeyiz. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu 14.01.2020 (yarın) tarihinde bize randevu verdiler. Mor Gabriyel Manastırı yetkilileri ile birlikte görüşmeye gideceğiz. Gözaltına alınma anından şimdiye kadar hiç ara vermeden yetkililerle görüşüyoruz. Konuyu bilen bilmeyen, cemaatimizi temsil ettiklerini söyleyen, içlerinde Vakıflarımızın yöneticilerinden seçilmiş bir kişinin dahi olmadığı şahıslar devletimizi ve biz Vakıf yöneticilerini hedef alarak suçlamalarda bulunuyorlar. Bu sorumsuz yayınlar en büyük zararı şu anda tutuklu bulunan Rahibimize vermektedir. Ayrıca yıllardır devletimizle olan iyi ilişkilerimizin de büyük zarar gördüğünü hatırlatmak isteriz.

Devletimizin, Rahibimizin bulunduğu ortamı göz önüne alarak durumu değerlendireceğine inancımız tamdır. Olayın yargıya intikal ettiğini göz önünde bulundurarak cemaatimize sabırlı ve sakin olmalarını öneriyoruz. Rahibimizin en kısa zamanda kutsal görevine döneceğine inanıyoruz.

Independent Turkce

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