Süryani muhtar serbest bırakıldı

DİYARBAKIR – Mardin’de Mor Yakup Kilisesi Rahibi Sefer (Aho) Bileçen ile beraber gözaltına alınan Üçköy (Arkah) muhtarı Josef Yar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Rahip Bileçen’in tutukluluğu devam ediyor.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Mor Yakup Kilisesi rahibi Sefer (Aho) Bileçen, Üçköy muhtarı Joseph Yar ve Üçköy kırsal mahallesinden Musa Taştekin isminde Süryani bir kişi, Üçköy ve Üçyol kırsal mahallelerine askerler tarafından baskın yapılarak gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilenlerden Rahip Bileçen’in ifadesinin ardından ‘örgüte yardım ve yataklık etmek’ iddiası ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasına karar verilmişti. (DUVAR)

Gazete Duvar

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