Mardin’de Üçköy Muhtarı Jozef Yar Serbest Bırakıldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Mor Yakup Kilisesi rahibi Aho (Sefer) Bileçen’le birlikte gözaltına alınan Üçköy (Arkah) köyü muhtarı Jozef Yar serbest bırakıldı.

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Mardin’in Nusaybin ilçesinde terör soruşturması gerekçe gösterilerek Mor Yakup Kilisesi rahibi Aho (Sefer) Bileçen’le birlikte gözaltına alınan Üçköy (Arkah) köyü muhtarı Jozef Yar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sulh Ceza Hakimliğince ifadeleri alınan Üçköy Muhtarı Joseph Yar’la birlikte Mahmut Başak, Diljin Dinç, Mehmet Nuri Kılıç, Rıdvan Ertan, Sait Tatlı ve Yusuf Kılıç da serbest bırakıldı.

Rahip Bileçen’in ise tutukluluğu devam ediyor.

Ne olmuştu?

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Eskihisar, Üçköy ve Üçyol’da, 9 Ocak’ta yapılan ev baskınlarında aralarında Mor Yakup Kilisesi rahibi Aho Bileçen, Üçköy muhtarı Joseph Yar ve yıllar sonra Türkiye’ye dönen Musa Taştekin isimli Süryani yurttaşların da olduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Mahkemeye çıkarılan Rahip Bileçen “örgüte yardım ve yataklık etmek” iddiasıyla tutuklanırken, aralarında Musa Taştekin’in de olduğu üç kişi ise ‘adli kontrol’ şartı ile serbest bırakılmıştı. Üçköy muhtarı Joseph Yar ise gözaltında tutulmaya devam etmişti.

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(HA)

bianet

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