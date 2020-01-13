AB’den Yahudi mezarlıklarını korumak için 1,1 milyon dolar

AB’den Yahudi mezarlıklarını korumak için 1,1 milyon dolar

Avrupa Birliği 2020 bütçesinde Yahudi mezarlıklarını korumak ve kaybolan mezarlıkları tekrardan haritalandırmak için 1,1 milyon dolar ayırdı.

Avrupa Komisyonunun yönetim birimi (The European Commission, Executive Branch) geçtiğimiz hafta basına açıklamasında, söz konusu fonun, tamirat tadilat dışında dronelarla eski mezarlıkların ortaya çıkarılmasında kullanılacağını belirtti. Eski mezarlıkları ortaya çıkarmak için araştırmacılar Nazilerin eski hava fotoğraflarından da yararlanacak. Avrupa Konseyi 2012’de aldığı bir kararda söz konusu mezarlıkları tarihi eser olarak nitelemişti.

AB’nin (European Jewish Cemeteries Initiative-ESJF) Avrupa Yahudi Mezarlıkları Koruma Programı adını verdiği girişim, şimdiye kadar Yunanistan, Moldova, Litvanya, Slovakya ve Ukrayna’da 1500’den fazla mezarlık ve toplu mezarı haritalandırdı.

Yeni bütçe, Hırvatistan, Gürcistan, Macaristan, Polonya ve diğer ülkelerdeki mezarlık alanlarını saptamak için kullanılacak.

ESJF Başkanı Philip Carmel basına yaptığı açıklamada, mezarlıkların ortaya çıkarılmasına Centropa ve Foundation for Jewish Heritage adlı iki Yahudi kurumunun da destek verdiğini belirtti.

Şalom Gazetesi

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