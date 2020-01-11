Süryani Mor Yakup Kilisesi’nin tek rahibi terör soruşturmasında tutuklandı

Mardin İl Jandarma Ekipleri’nce 9 Ocak 2019 günü Süryanilerin yoğun yaşadığı Üçyol Köyü ve kırsalında düzenlenen operasyonda “Aho” adıyla da bilinen Sefer Bileçen ve Üçköy Muhtarı Joseph Y. ile yine Süryani kökenli iki kişi daha gözaltına alınmıştı.

Söz konusu kişilerin teröre yardım yataklık suçlamasıyla gözaltına alındığı iddia ediliyor.

Jandarmadaki sorgularının ardından önce savcılığa ardından mahkemeye sevkedilen şüphelilerden Bileçen tutuklanırken, diğer üç şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul’u bırakıp, kilisenin rahibi oldu

Mezopatamya Haber Ajansı’na konuşan Mardin Süryani Birlik Derneği başkanı Yuhanna Aktaş, Süryani tarihinde bir rahibin gözaltına alındığının görülmediğini ve dosyada gizlilik kararı olduğu için gözaltı nedeni hakkında bilgi alamadıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mor Yakup Kilisesi, Bagok Dağı’nda bulunuyor ve onu çevreleyen bir ev yok. Aho Bileçen çok genç; İstanbul’dan ayrıldı ve buraya geldi. Ona sadece birkaç öğrenci eşlik ediyor, başka kimse yok. Bir rahibin neden alıkonulacağını anlamıyoruz ” dedi.

Aktaş’ın gözaltına alınmasında bir tanığın 2018 yılında PKK’lıların kiliseye girdiği iddiasının etkili olduğu öne sürüldü.

Independent Türkçe

Independent Turkce

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