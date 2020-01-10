Vatikan’da Papa’nın huzurunda sirk gösterisi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan’daki haftalık ayininde Aqua Sirki’ni ağırladı. Papa ve ayinde bulunanlara gösteri yapan akrobatlar, Papa Francis’i de performanslarına dahil etti.

Renkli görüntüler veren Papa marakasla müziğe eşlik etti, akrobatların başlarına halka geçirdi. Ardından dansçıların tek tek elini sıkan Papa Francis, Aqua Sirki çalışanları ile toplu fotoğraf çektirdi. Sirk, 2 Şubat’a kadar İtalya’nın başkenti Roma’da gösterilerine devam edecek.

Ayinde Avustralya yangınlarına da değinen Papa Francis, katılımcılardan yagınlarla savaşan kıta için dua etmelerini istedi ve afetzedelerin yanında olduğunu belirtti.

Euronews

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