Putin ve Esad, Emevi Camisi’ni ziyaret etti

Rusya Başkanı Vladimir Putin Şam’daki Rus kuvvetlerinin toplanma merkezinde Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüşmede bulundu. Esad ve Putin, bölgedeki son gelişmelerle ilgili görüşmeler yaparken İdlib’deki Suriyeli vatandaşların güvenliği konularını tartıştı.

Putin, daha sonra Esad ile birlikte Şam’daki Emevi Camisi’ni ziyaret etti.

Esad ile misafir ettiği Putin ayrıca Şam’daki en eski Rum Ortodoks kiliselerinden biri olan Meryemiye Katedrali’ni Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği X. Yuhanna Yazici eşliğinde gezdi.

İki liderin fotoğrafları, Suriye rejimi haber ajansı SANA tarafından paylaşıldı.

Yarın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşecek olan Rusya liderinin Türkiye gündeminin başını Libya, Suriye, İran, Irak ve Rus doğalgazı boru hatları çekiyor.

Putin, bu akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na indi.

Rusya lideri yarın TürkAkım doğal gaz boru hattının tamamlanması vesilesiyle Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek törene katılacak.

Independent Türkçe

Independent Turkce

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