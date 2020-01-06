Cumhurbaşkanı el Esad’ın Yönlendirmeleriyle Bakan Azzam Noel Münasebetiyle Ermeni Ortodoks Taifesini Tebrik Etti – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar el Esad’ın yönlendirmeleriyle, Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakan Mansur Azzam, Noel münasebetiyle Ermeni Ortodoks taifesini tebrik etti.

Bakan Azzam bugün, Noel münasebetiyle Cumhurbaşkanı el Esad’ın tebriklerini iletmek için Şam’daki Ermeni Ordodoks kiliseyi ziyaretinde Piskopos Armaş Nalbandyan ile görüştü.

Öte yandan Piskopos Nalbandyan, Cumhurbaşkanı el Esad’ın Suriye’deki hristyan taifelerle kutlamalarını paylaştığı ile ilgili memnuniyetlerini dile getirirken, Suriye’de istikrar ve barışın yayılmasına Allah’a dualar yükseltiğini ifade etti.

Çeviri: P.M.

SANA

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