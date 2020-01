Patrik Yuhanna Yılbaşı Ayininde: Tek ve Birleşik Suriye’nin Barışı İçin Dua Ediyoruz – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM – Miladi yenil yıl bayramı münasebetiyle Şam’ın Meryemiye Katedralinde ilahi bir ayin düzenlendi. Ayine Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği, Patrik X. Yuhanna Yazıcı başkanlık etti.

Ayinde Piskoposlar Musa el Huri, Luka el Huri, Yuhanna Batş, Patriklik vekili Efram Maluli, Bazı kahinler ile İlyas Zeyyat başkanlığında Aziz İgnatius ekibi yardımcılık etti.

Patrik X. Yuhanna bayram ayininde Hz. İsa (a.s)’ın doğumunun yüce anlamlarını izlemenin önemini belirterek; “Bizler Hıristiyan olarak salih ameller, birlikteliğimiz ve biri birimize olan sevgimiz kanalıyla kurtuluşun müjdesini taşımamız gerekiyor” dedi.

Patrik Yuhanna, kuzeyinden işgal edilen Golanına, doğusundan batısına kadar tek ve birleşik Suriye için dua ediyoruz” diyerek, içindeki hayat şradesinin hiçbir zaman ölmeyeceğini, Suriye halkının toprağına tutunduğunu, kendisine karşı düzenlenen terör savaşından çektiği tüm acılara rağmen, zoruluklar veya cezbedici şeyler ne olursa olsun terketmeyeceğini vurguladı.

Patrik X. Yuhanna dünyaya seslenerek, Suriye halkını hedef alan zalim ekonomik yaptırımların kaldırılması, sözde “Cesar” kanunu gibi halkların onurlarını itibar etmeyen icraatlar kanalıyla çifte standartlılıktan kaçınmalarını talep etti.

Patrik X. Yazıcı: “Bugün tehcir edilmiş her fert, her yetim ve evinden edilmiş her şahıs için dua ediyoruz, keza yaklaşık yedi yıldan beri kaçırılmış olan Halep Piskoposları Yuhanna İbrahim ve Paul Yazıcı’nın da aralarında bulunduğu kaçırılan her nefer için dua ediyoruz.. işgal edilen Golan’ımız, Filistin ve halkı, Beyt Lahm ile bizler Hıristiyan ve Müslümanların kalplerinde her daim yerini alacak olan Kudüs, Lübnan, Irak ve doğu ile dünyanın her yerindeki insanlar için dua ediyoruz” dedi.

Patrik X. Yuhanna konuşmasının sonunda yüce Alah’tan Suriye, halkı ve liderini koruması için duada bulunarak şehitlerimize rahemt yaralılarımıza da acil şifa temennilerinde bulundu.

Ayinden sonra ülke için bereket duası düzenlenerek yeni yılın Suriye ve halkına hayır, güven ve istikrar yılı olması temennilerinde bulunuldu.

Çeviri: P.M.

SANA

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...