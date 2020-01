Türk Yahudileri Hanuka´yı böyle kutladı

Türk Yahudileri Hanuka Bayramı´nı 7 farklı mekanda partilerle kutladı

UÖMO’da Hanuka mumları öğrencilerin ışığı ile aydınlandı

Hanuka’nın mucizesi UÖMO’da hafta boyunca farklı yaş özelliklerine uygun partiler, etkinlikler ve gezilerle kutlandı.

UÖMO Efsane Hanuka Müzikali’nde 190 çocuk şarkı, dans ve birbirinden güzel kostümler eşliğinde mucizeleri sahneledi. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin sahne aldığı müzikalde ana başlık mucizelerdi. Müzikalde Bereşit, Noah ve Moşe’nin hikâyesinin ardından coşkulu bir şekilde Hanuka’nın mucizesi sahnelendi. 1.sınıf öğrencileri rengârenk kostümleri ile dünyanın var oluşunu anlattı. İlkokul ve anaokulu öğrencileri Noah ve Moşe’nin hikâyesinde yepyeni başlangıçların var olduğunu sahneledi. Hanuka’nın mucizesi ise ilkokul 3.sınıf öğrencilerinin seslendirdiği günümüzün popüler müziği olan rap bir şarkıyla anlatıldı. Salonun tamamını dolduran yaklaşık 500 konuğun coşkulu alkışları eşliğinde ışığın mucizesi ortaokul, ilkokul ve lise öğrencilerinin ortaklaşa seslendirdiği şarkılar ve danslarla kutlandı.

Tarihte yaşanan mucizelerin sahnelendiği gösteride “Bereşit neden Bet harfiyle başlar da Alef’le değil sizce?” sorusuyla konuklara seslenen Yahudi Kültürü Koordinatörü Sami Levi “Bet, arkası kapalı, önü açık bir harftir. Alef’in önü kapalıdır. Hayat da böyledir. Geçmişte yaptıklarımızın elbette önemi vardır ama esas olan gelecekte ne yapacağımızdır. Geleceğimiz olan çocuklarımız, bugün bize sahnede önlerinin ne kadar açık olduğunu gösterdiler. Bir damla yağın, Hanuka’nın mucizesini hep birlikte kutladık. Hayatın içinde mucizeler olmaya devam ediyor ve edecek de. Herkes için farklı bir durumdur mucize. Kimilerine göre zafer kazanmak, kimilerine göre bir diğerine elini uzatmak, kimilerine göre zor zamanlarda ardına bakmadan yola devam edebilmek, bazen de cesaretle ileriye doğru bir adım atmaktır” diyerek mucizelere inananların mucizeleri görebileceğini anlattı.

UÖML öğrencileri Hanuka’nın ışığını Bursa Mayor – Geruş Sinagogları ve Gaziantep Sinagoguna taşıdılar.

Hanuka haftası içerisinde 9,10. sınıf lise öğrencileri Bursa Musevi Topluluğu tarafından Bursa Mayor – Geruş Sinagogları’nda ağırlandı. Öğrenciler Bursa’da yaşayan Musevi vatandaşlarla birlikte Hanuka mumlarını yaktılar. 12. sınıf öğrencileri yenilen ve çok özel bir törenle açılan Gaziantep Sinagogunda Hanuka mumlarını yaktı.

UÖMO 105. yılını kutluyor. Okulun 105. günü Hanuka haftasına denk geldi.

‘Efsane Hanuka Müzikali’ gösterisinde UÖMO Ailesi büyük bir coşkuyla okulun 105.doğum gününü de kutladı. Gösteride Sami Levi’nin ardından konuşan UÖMO Kurumsal Operasyon Direktörü Greta Mizrahi, “1914’te kurulurken ilk adını tarihte Midraşe Yavne’de yaşanan bir mucizeden alan, Osmanlı’da kurulan 115 Musevi okulundan bugünlere kadar gelen, dünya savaşlarına yenilmeyen, hızla değişen dünyaya ve teknolojiye karşı dimdik ayakta duran, binlerce mezunuyla Türk Musevi Toplumuna yön veren, günümüzde halen yüzlerce çocuğun geleceğini yazmakta olan okulumuz bu yıl tam 105 yaşında. Eğitim döneminin başında büyük bir ekip olarak müzikalimizi ve organizasyon tarihini planlarken bir sürprizle karşılaştık.105. yılında okulumuzun 105. gününün Hanuka haftasına denk geldiğini fark ettik. Yeni bir mucize dedik ve hep birlikte bunu kutlamak istedik. Sevgili çocuklar, her koşulda kendi mucizenizi yaratacağınıza ve sizlerin daha çok uzun yıllar okulumuzun doğum günlerini kutlayacağına olan inancımız sonsuz” diyerek seslendi. Alkışlar eşliğinde 105. yıl pastası sahneye geldi ve büyük bir coşkuyla okul marşı söylendi. UÖMO’da hafta boyunca her gün Hanuka mumları danslar, şarkılar eşliğinde yakıldı. Hanuka’nın simgesi sufganiyotlar afiyetle yendi.

MagIc World’de Hanuka kutlaması

Aşkenaz Cemaati Hahamı Rav Mendy Chitrik ve eşi Chaya, geleneksel Hanuka partilerini 22 Aralık Pazar günü ve bu yıl farklı bir mekânda, Vadi İstanbul Magic World’de gerçekleştirdiler. Aşkenaz Alef Kütüphanesi ile Reyan ve Metin Bencuya’nın destekleri ve Rav Mendy Chitrik, eşi Chaya Chitrik ve HayatiYanni’nin düzenlediği organizasyon, bütünüyle çocuklara odaklı, onların hem anlamlı, hem de eğlenceli bir gün geçirmeleri üzerine kuruluydu.

Davete katılan çocuklara dağıtılan kartlar ile çocuklar Magic World’deki oyun ve eğlenceli aktivitelerin tadını doya doya çıkardılar. Oyunlara sadece acıktıklarında ara veren çocuklar, La Casa’nın hazırladığı sandviçler ve Hanuka’nın simgesel tatlısı ponçiklerle karınlarını en hızlı şekilde doyurup yorulana kadar oynamaya devam ettiler. Hanuka partisi, 250 çocuk ve onlara eşlik eden anne-baba, büyükanne-büyükbabaları ile 400’den fazla misafire coşku ve neşeli bir gün yaşattı.

Hanuka partisine katılan çocuklara, limitsiz oyun kartlarına ek olarak ışıklı küçük hanukiya rozetleri hediye edildi. Kutlama sırasında dağıtılan ve ışığa bakıldığında ışıkların içinde Hanuka’nın sembolü olan sevivon-topaç gösteren özel 3D gözlükleri, anne –babaları da en az çocukları kadar büyük keyifle taktılar.

22 Aralık Pazar akşamı Hanuka bayramının ilk mumu yakılırken Rav Mendy Chitrik, ufacık bir ışığın bile büyük bir karanlığı aydınlatabileceğini, bizim de yaptığımız mitsvalarla dünyaya ışık eklememiz, dünyayı aydınlatmamız gerektiğini anlattı.

Chitrik, Hanuka partileri düzenlenmesinin, hanukiya’nın herkesin önünde, halka açık yerlerde yakılmasının amacının, Tanrı’nın mucizelerini ilan etmek ve Yahudi kimliğimizle duyduğumuz gururu özgürce ifade etmek olduğunu önemle belirtti.

Çanakkale Mekor Hayim Sinagogunda Hanuka kutlaması

23 Aralık akşamı Hanuka Bayramı’nın ikinci mumunu yakmak üzere bu yıl da Çanakkale’deydik.

22 kişilik bir grup ve bir hazan olarak, Çanakkale’ye hareket ettik. Mekor Hayim Sinagogunda dualar ve şarkılar eşliğinde büyük coşku içinde İsrail’den de iştirak eden Çanakkale yahidleri katılımı ile 5780’in Hanuka Bayramının ikinci mumlarını yaktık.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın da katılımı ile gerçekleşen buluşmada duygu yüklü anlar yaşadık. Başkan’ın mumlardan birini yakması ise ayrıca bizlere büyük bir mutluluktu.

24 Aralık Salı günü sabahı yaptığımız Tefilanın ardından mezarlık ziyaretimizi gerçekleştirdik ve sonrasında İstanbul’a hareket etmek üzere öğle saatlerinde Çanakkale’den ayrıldık.

Bet El Sinagogunda Sami Levi ve Estreyikas d’Estambol ile Hanuka Konseri

Hanuka Bayramını kutlamak amacıyla, Caddebostan Bet El Sinagogunda, 24 Aralık günü Sami Levi ve Estreyikas D’ Estombol ile bir konser verdi.

Hahambaşı Rav İsak Haleva, Rav Yeuda Adoni, Yahudi Toplumu Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh, HİSVA (Hemdat İsrael Sinagogu Vakfı) Başkanı Eli Arditi, vakıf üyeleri, eski başkanlar ve 450 kişilik kalabalık bir topluluğun katılımı ile eğlenceli bir bayram kutlaması yaşandı.

HİSVA üyeleri tarafından hazırlanan konser, Estreyikas d’Estombol’un Hanukiya’nın ikinci mumunu yakmaları ile başladı. Mum yakılırken cemaat üyeleri hep birlikte Hanuka duasını okudu.

Ardından, Sami Levi ve Estreyikas d’Estambol dinleyicilere muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. Müzik Direktörü İzzet Bana’nın katkısı ile hazırlanan ‘Sami Levi ve Estreyikas d’Estambol’ konserinin tümü İbranice ve Judeo Espanyol şarkılardan oluşturdu.

Kutlama gecesi her yıl, neşe içinde güzel faaliyetlerin tekrarlanması dilek ve temennileri ile sona erdi.

Golden Age Hanuka Bayramını kutladı

25 Aralık günü Golden Age Dostları, Hanuka Bayramını Ortaköy Sinagogunda kutladı. Golden Age Hanımları eşliğinde mekâna gelen katılımcılar önceden kendileri için hazırlanan masalarda yerlerini aldı.

Ardından söz alan Golden Age Komisyonu üyeleri, tüm katılımcıların Hanuka Bayramı’nı kutladı ve Hahambaşı Rav İsak Haleva’yı mikrofona davet etti. Hahambaşı Rav Haleva Hanuka’nın nedeni, önemi ve geleneğin nasıl oluştuğu ile ilgili bir konuşma yaptı ve katılımcılar ile birlikte Hanukiyalar yakıldı. Bir bağışseverin davetlisi olarak katılımcılar kendileri için hazırlanan leziz öğlen yemeğini yediler. Müzik ekibinin verdiği müzik ziyafetine şarkılar söyleyip alkışlarla eşlik edildi.

Günün sonunda dağıtılan sufganiyotlarla geniş bir ailenin bir araya gelmesiyle daha da anlamlı hale gelen bir bayram etkinliği daha herkesin memnuniyetiyle sona erdi.

Eddi Anter:

‘IŞIK OL’

Ortaköy Etz Ahayim Singogunun düzenlediği Hanuka Balosu, yaklaşık 800 kişinin katılımıyla Hilton İstanbul Maslak’ta gerçekleşti.

Hanuka Bayramı mucizelerin ortaya çıktığı Işıklar Bayramı olarak da bilinen, genelde aralık ayında diğer inançların kutlamasına da denk gelen bir zamandır. Özelliği ya da güzelliği nedir diye sorarsanız umut, inanç, bağ kurmak, mucizeler, cesaret, vazgeçmemek, ışık olmak ve zafere ulaşmakla ilgilidir. Bir insanın bütün bunları içinde barındırması zaten hayatı çözümlemesi demektir. Zafere ulaşmak istiyorsan içinde olan umut her daim kalmalıdır. Yarının ne getireceği bilinmez fakat senin için olası en güzel senaryonun olduğunu kabullenmek inancın ve teslimiyetin bir parçasıdır. Rav Naftali Haleva bu kelimelerle Hanuka’nın anlamını ifade etti. Bütün masalarda günün sloganı olan ‘Tiyu Aor – Be the Light – Işık Ol’ ve sekiz olgunun -umut, inanç, bağlan, mucize, cesaret, vazgeçme, ışık ol, zafer- kelimelerin yer aldığı menoralar yer aldı.

Bildiğim şudur; bugün sekizinci mumu yakmak üzere Hilton İstanbul Maslak’ta gerçekleşen baloya katılmak fırsatı buldum. 800 kişiyi aşan katılımcıyla birlikte Yosi Geron, Yosi Mizrahi, Jabbar, Ziynet Sali ve Mustafa Sandal’dan şarkılarla eğlendik coştuk. Amaç günün teması olmak ve uygulamaktı. ‘Tiyu Aor – Be the Light” yani ‘Işık Ol’. Hepimiz içimizde sonsuz ışığın parçasını taşımaktayız ve hayatın amacı bu ışığı dışarıya yaymaktır. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz. Biriniz olmasa bir eksik kalırdık…

Leziz Türk mutfağından sunulan açık büfe yemekler balonun ana sponsorlarından Hilton İstanbul Maslak’a yakışır bolluktaydı ve tatları şahaneydi. Katılan tüm çocuklara sufganiyot, elma şekeri, patlamış mısır ikramıyla birlikte onlarla bağ kurup ilgilenen ve eğlendiren Talmud Tora ekibi harikaydı. Işığın tohumunu erken yaşta ekerek ileride karanlığın yok olmasına da katkıda bulunuruz.

Jojo Eskenazi’nin esprili sunumları ardından Ortaköy Sinagog Hazanı İzzet Barokas’ın ilahi sesiyle dinlediğimiz ezgi eşliğinde Hanuka’nın 8 mumunu yakmak üzere Hahambaşı Rav İshak Haleva’ya gecenin ana sponsoru Vakko’yu temsilen kızı Vitali Hakko’nun kızı Sima Lodrik ve torunu Rayna Lodrik eşlik etti. Aynı gün Vitali Hakko’nun ölüm yıldönümüne denk geldiğinden “Yolu ışıklar içinde olsun” demek de gerekiyor. Kalan mumlar her biri ayrı ayrı baloya katkıda bulunan kişiler tarafından yakıldı. Ortaköy Etz Ahayim’den Rav Naftali Haleva ve eşi de mum yakanlar arasındaydı. Tüm katılımcıların cep telefonlarındaki ışığı açtığında ortamın içinde birlik ve teklik hissini yaşadık. Salon bir anda gündüz güneşi varmış gibi aydınlandı. Ortaya çıkan manzara harikuladeydi. Amaç her zaman karanlığı ışıkla yok etmektir.

Birimiz hepimiz için ilkesiyle yola çıkarken katılımcılar için özel bir piyango da düzenlendi. The House Cafe, Doç. Dr. Rıfat Rasier, Salon Veysel, Moris Turizm, Liv Hospital, Diyetisyen Emre Uzun, Mendos, Panço Giyim, Lope Jewelery, Own Jewelery ve Edip İlkbahar’ın katkılarıyla hediyeler sahiplerini buldu.

Günü yaşamamıza vesile olan Hilton İstanbul Maslak, Vakko Ailesi, MG Pictures, Pomyom, Mix Music, Capsule, Alcoholoco, Talmud Tora İzzet Barokas Ekibine, Anna Eskinazi’ye, Ortaköy Ets Ahayim Sinagogu başta Haham Akaali Rav Naftali Haleva’ya, Başkanı Albert Elvaşvili ve yönetim kuruluna, İzzet Yaeş’e, Leyla Haleva’ya, Berrin Yaeş’e teşekkür ediyoruz.

Rav Naftali Haleva Hanukiya’yı yakmadan önce yaptığı konuşmasında elinde içi yağ dolu bir kap tutarak yağ, fitil ve üzerinde ışıldayan alevi insan ruhu ve Tora’ya benzeten derin spritüal bir sembolizme gönderme yaptı. Konuşmasında belirttiği gibi ateşi yakmak için sadece yağ yeterli değildir, bir fitile de ihtiyaç vardır. Süreklilik arz etmesi de her ikisinin bir arada bulunmasıyla mümkündür. Günün anlam ve önemine istinaden ve içimizdeki ateşi devamlı canlı tutmak adına tüm katılımcılara üzerlerinde “Be the Light” yazılı zeytinyağı şişeleri dağıtıldı…

Bayram kutlamasının parçası olmak üzere misafirler sevivon strafor ve fotoboothlar önünde Hanuka sembolleri ile fotoğraflar çektiler. Sinagogun Instagram hesabından daha fazla görsele ulaşabilirsiniz.

Hepimizin hayat amacı Or lagoyim yani Işık’ı yaymaktır. İçimizde olan bu ışığı bulmak ve onu dışarıya yansıtmak için birlik ve beraberlik ilkesini hatırlayıp önyargısız, sadece sevgiyle etrafımızda kim varsa onlara sıkı sıkıya sarılmamız gerekiyor. Sen ben o ayrımı olmadan biz olabilmek Hanuka mucizesini hissetmektir. Allah her sene daha iyi şartlarda kutlamayı nasip etsin. Amen. ‘Işıklar Bayramı Hanuka’ya yarışır bir kutlama oldu.

http://www.salom.com.tr//haber-113061-turk_yahudileri_hanukayi_boyle_kutladi.html

