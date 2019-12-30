Levon Aronyan Dünya Hızlı Satranç Şampiyonasında 5. Oldu – Ermenistan Kamu Radyosu

Levon Aronyan Dünya Hızlı Satranç Şampiyonasında 5. Oldu

Ermeni satranç lideri Levon Aronyan Dünya Hızlı Satranç Şampiyonasında 5. oldu. Armenpress’e göre Moskova’da gerçekleşen Dünya Şampiyonası’nın 15 turundan sonra Aronyan 10 puan toplayıp 5. oldu.

Norveç’ten Magnus Carlsen, 11.5 puan toplayarak Dünya Şampiyonu unvanını kazandı.

Ermenistan takımının üyeleri Hrant Melkumyan 17., Gabriel Sargsyan ise 57. sırada yer aldı.

Bayanlar turnuvasında Elina Danielyan 8 puanla 12., Lilit Mkrtchyan 6.5 puanla 51. sıradadır.

Ermenistan Kamu Radyosu

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