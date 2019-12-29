Teksas’ta Kiliseye Silahlı Saldırı

Teksas eyaletinin Fort Worth bölgesinde bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda aralarında saldırganın da bulunduğu en az iki kişi öldü, bir kişinin ise durumu ciddi.

Yetkililer saldırının düzenlendiği kilisenin Fort Worth’un kuzey batısındaki mahallelerinden White Settlement’ta bulunduğunu bildirdi.

Polis şefi iki cemaat üyesinin saldırganı vurarak ciddi şekilde yaraladığını bildirdi. White Settlement Polis şefi J.P. Bevering Pazar günü düzenlediği basın toplantısında saldırganın cemaate bir kez ateş ettiğini, cemaat üyelerinin hızla saldırgana müdahale ettiğini ve saldırının bu sayede kısa sürdüğünü bildirdi.

Polis şefine göre vurulan iki kişi hastaneye kaldırılmak üzere yolda hayatını kaybetti, bunlardan biri de saldırganın kendisiydi. Yetkililer bir kişinin daha vurulduğunu ve durumunu kritik olduğunu bildirdi.

Tanıklardan biri kilise ayini sırasında tabancasını çıkartarak etrafa ateş açan saldırgana ayine katılan cemaatten bir kişinin karşılık vererek vurduğunu bildirdi.

New York Daily News gazetesine göre kilisedeki ayin Youtube’dan canlı yayınlanıyordu ancak Youtube videoyu yayından kaldırdı.

VOA

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