Yalova’da Noel Birlik içinde kutlandı

Yalova Işık Kilisesi ve Yalova’daki İranlı ve Iraklı Hristiyan mültecilerin kiliseleri Noeli birlikte kutladı. Yalova Belediyesi Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde düzenlenen Noel Kutlamasına 60’ı misafir olmak üzere yaklaşık 500 kişi katıldı. Yalova Valisi Muammer Erol, son dakikada başka bir programın çıkması nedeniyle törene katılamadı. Vali Erol, tebriklerini ileterek salondakilerin Noelini kutladı.

Türkçe olarak sunulan programda Yalova’da yaşayan İranlı Hristiyanların kilise önderi Vahid Hakani Farsça olarak, Iraklı Hristiyanların kilise önderi Bassam Haddad ise Arapça olarak Noel kutlamasına gelen mültecilere hoşgeldin konuşması yaptı, dua etti.

Etkinlikte konuşmaların ardından Türkçe, Farsça ve Arapça olarak Sevin Dünya (Türkçe ve Farsça), Nazel Shod İsa (Farsça) (İsa açıklandı), Gökte bir Kutlama Var Katılın, Arapça Hallelujah İsa doğdu, Arapça Evrenden daha büyüksün ile İyi ki Doğdun İsa ilahileri seslendirildi.

Tapınma grubunun ardından çocuk korusu ilahiler söyledi. Çocukların ardından üç farklı milletten gençlerin oluşturduğu tiyatro grubu sahneye çıktı. İsa Mesih’in doğuşu konulu tiyatroda, meleklerin Meryem’e müjdesi, Yusuf’a görünmesi, Elizabet’in Meryem’i karşılaması, İsa’nın doğum sahnesi, meleklerin çobanlara görünmesi, yıldızbilimcilerin ziyareti gibi olaylar İncil’den alınarak canlandırıldı.

Yalova Işık Kilisesi önderi Michael Feulner, katılımcılara Türkçe olarak yaptığı Noel konuşmasında üç noktaya değindi. Feulner, “İk olarak Tanrı bizden uzak değil. Bize geldi, hep yanımımızda olmak istiyor. Bugün yüreğini ona açan insanların yanında olmak istiyor. Ikincisi özellikle çaresiz ve toplumda fazla değer verilmeyen insanlada yakın, çünkü onlar böyle bir kurtarıcıya ihtiyacı var. Aramızda öyle çaresiz durumda bile varsa özellikle o yüreğini açsın çünkü Tanrı bugün ona dokunmak istiyor. Üçüncü nokta Tanrı bizden vazgeçmedi. Bize güveniyor. Aracılığımızla bu sevindirici haber dünyaya yaymak istiyor. Var mısın?” dedi.

Kutlamanın ardından katılımcılara yiyecek ve içecek ikram edildi.

Hristiyan Haber

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