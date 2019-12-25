Milat Ayinleri Düzenleniyor – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM – Sevgi ve barış peygamberi Hz. İsa’nın milat yıldönümü münasebetiyle başkent Şam’daki kilise ve ibadet yerlerinde milat ayinleri düzenlendi.

Ayinlerde günün anlam ve değerine ışık tutulurken; Hz. İsa’nın insana sevgi ve hoşgörüyü öğretmek için geldiğine dikkat çekildi.

Suriye lideri, halkı ve ordusu adına duaların okunduğu ayinde, Suriye’nin tamamının en kısa süre içinde güvenlik ve istikrara kavuşması temennileri dile getirildi.

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