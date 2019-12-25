Hıristiyan Taifeleri Noel Bayramını Kutluyor (FOTO) – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

İLLER – Suriye’de yaşayan Hıristiyanlar farklı taifeleriyle yurt genelinde tüm illerde sevgi ve barış peygamberi Hz. Mesih’in miladı Noel Bayramı münasebetiyle kutlamalarda bulundular.
Başkent Şam başta olmak üzere tüm illerde ve bölgelerdeki kilise ve ibadet yerlerinde düzenlenen dini etkinliklerde günün anlam ve değerine ışık tutuldu.
Etkinliklerde Suriye lideri, ordusu ve halkı adına dualar okunurken; Suriyelilerin ezelden beri hoşgörü ve kardeşlik içinde yaşadıkları, böyle de yaşamaya devam edeceklerinin altı çizildi.
Hıristiyan taifeler başkanlarının katıldıkları ayinlerde Suriye halkının tüm kesimleri ve bileşenleri ile vatanlarına sımsıkı tutunduklarını, vatan ve vatandaşları yıllardır büyük bir sorumluluk ve duyarlılıkla savunan kahraman Suriye ordusunu desteklediklerini vurguladı.
ŞAM Seyidet Neyyah Katedralinde Noel ayinlerinde halk barış ve sevgi için dualarını yükseltti
DERA Seyidet el Bşara Kilisesi
TARTUS sahil kornişinde yer alan Rukad el Seyyide Kilisesi
HAMA Rum Ortodoks Başpiskoposluk ve diğer kiliserlerdeki ayinlerden görüntüler
HALEP Kentinde hristyan taifeleri Noel dualarını okuyor
SÜVEYDA Kentindeki Rai Salih Kilisesinde Noel ayinden görüntüler
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