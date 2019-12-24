Hristiyanlar Noeli Nasıl Kutlarlar?

İLYAS UYAR

Noel geldi ama siz halen Noel haftasının sevincine adapte olamadınız mı? Hayat gailesi (dert) içinde Noel haftasının anlamını yitirdiniz mi?

Herkes eline kalem kağıt alsın. 10 adımda bir Hristiyan Noeli nasıl kutlar anlatıyorum.

1. İyilik etkinliğinde bulunun

Zaten etrafınızla müthiş bir ilişkiniz var, herkes sizi efendi, sevecen biri olarak biliyor. -Bilmiyorsa da bir ara Hristiyan olmanın 10 adımı yazımı okumalısınız.-

Dünyanın size dayattığı nefret anlayışından uzak durduğunuz ve kendinize İsa Mesih’in umut getiren davranışlarını etrafa yaymak için söz verdiğiniz bir zaman olsun.

Çünkü Noel umuttur. Tanıdığınız kederli, üzgün, ihtiyaç içinde tanıdıklara veya tanımadıklara iyilik etkinliğinde bulunabilirsiniz.

Noel’de imanlılara verilmiş ‘Tanrı bizimledir’ sloganı ardınızdan yürüsün.

Ne demiş değerli kral ve peygamber Hz. Davut

‘İyilik ve inayet ardımdan yürüyecek’

Dünya, İsa Mesih doğduğunda da kötü bir yerdi şimdi de değişen pek birşey yok, Tanrı İsa Mesih’i o zaman umut olarak insanlara vermişti şimdi de onun umudunu insanlara hatırlatabilirsiniz.

Etrafınızda unutulduklarını düşünenlerin unutulmadıklarını, sevginin bir yerlerden İsa Mesih’in ismi ile ortaya çıkabileceğini gösterebilirsiniz.

2.Evinize de doğuş gelsin

Oturduğumuz ev bize Mesih İsa’nın geldiğini hatırlatsın. Sabah mısır gevreği yediğimiz mutfaktan, televizyon başında uyukladığımız oturma odasına kadar ‘her yer’ artık eski ‘her yer’ olmasın.

İsa Mesih’in ışığı nasıl bu dünyaya umut getirdiyse ve yaşamları değiştirdiyse gündelik ve basit hayatımızın gidişatına da bunu yansıtabiliriz.

Değiştiniz, iman ettiğiniz gün İsa Mesih size doğdu eviniz, arabanız, eşyalarınız bu haftanın sizin için bir milat (tüm dünya için olduğu gibi) olduğunu hatırlatsın.

İnsanları dinlemeyin biz süslere tapınmıyoruz, kurduğumuz eşyalara, ışıklı lambalara tapınmıyoruz, bütün ışıklı dünya ruhumuzun içinde de dolanıyor.

Biz İsa Mesih’in süslediği ruhsal dünyamızı dışarıya çıkartıyoruz. Mutfağınız Noel koksun, salonunuzdan Noel ışısın, sevinciniz ile Noel kapınızdan dışarı çıksın.

3.Her ne yapıyorsanız aileniz ile yapın.

Bu arada bir kaç aileniz olabilir. Eşiniz, çocuklarınız veya anne, babanız veya kilise aileniz.

Bunların 3’üne sahip olanlar da olabilir birine sahip olanlar da olabilir.

Sadece kilise ailesinde kutluyor da olabilirsiniz. Hem anne babanız ile hem eşiniz ve çocuklarınızla kutluyor olabilirsiniz.

Hatırlamak için bir ağaç mı süsleniyor birlikte yapın, dua mı ediliyor birlikte yapın. İncilden Noel hikâyesini mi okuyorsunuz mutlaka birlikte yapın.

Noel, bizi İsa Mesih’in sevincinde nasıl birleştirdiyse içinizdeki sevince etrafınızdakileri de ortak edin.

Aplikasyonlar, internet üzerinden edinebileceğiniz çoluk çocuğunuzla ailece yapabileceğiniz tonla etkinlik var. Bunları evinize Noel sevincini getirmek için kullanın.

Hatta bunu anlamını yitirmeden bir kural haline getirin. Biz Mesih ile bir araya geldik, getirildik o zaman bir ağacın veya süslerin etrafında toplanmıyoruz biz Rabbimiz olan İsa Mesih’in sevincinin etrafında toplanıyoruz.

4.Kutsal Kitap’ı Okuyun.

Noel zamanında bir çoğumuz doğuş hikâyesini ya tiyatrolardan dinliyoruz, ya da hikâyenin özetini dinliyoruz, bölük pörçük paylaşılıyor.

Ancak İncil’in ilk 4 bölümünde ayrıntıları ile okuyarak yeni şeyler öğrenebiliriz.

Mesela çoğu kişi Meryem’in doğumunda yıldızbilimcilerin de yemliğe geldiğini sanıyor ama yıldızbilimciler tiyarolarımızdaki gibi İsa Mesih’i yemlikte görmüyorlar.

Neyse spoiler (sürprizbozan) vermeyeyim. Okuyun bir çok ayrıntıyı farkedeceksiniz.

Dostlarınıza anlatın. Çocuklarınıza bahsedin. Ayetleri insanlar ile paylaşın. Başkalarının paylaştıkları ayetleri araklamayın o ayetleri herkese aynı resmin üzerinde yolluyorlar bari resmi değiştirin.

Kutsal Kitap’a, İsa Mesih’in doğuşuna hayran kalacaksınız.

Sadece o da değil İsa Mesih, İncil’de görülen bir karakter değil Tevrat’ta Zebur’da da kendisinden bahsediliyor. Kendisinin doğumu ile ilgili peygamberlikleri bulabilirsiniz.

Mesela Mika 5. bölüm 2. ayette İsa Mesih’ten nasıl bahsediliyor, peygamberlik Mesih’İn doğumunda kaç yıl önce söylenmiş İsa Mesih bunu nasıl yerine getiriyor?

Size cevabı vermeyeceğim ancak araştırınca öğrenince ve başkalarına anlatınca sizi ortamlarda acayip havalı gösterecek, size Tanrı’nın yüzyıllar boyunca İsa Mesih’İn gelişine dünyayı nasıl hazırladığını anlatacak müthiş ayrıntılar içeriyor Doğuş Hikâyesi.

5.İlahiler Söyleyin.

Şu an neredesiniz bilmiyorum, belki çalışıyorsunuz, belki bu yazıyı sessizce okumanız gereken bir yerdesiniz.

Belki Noel hayatınıza bu kadar kolay gelmedi. Anlattığım kadar rahat yaşayamıyorsunuz Noel’i…

Ancak o zamanlar da bile içimden İsa Mesih’in getirdiği umudu, sevinci, mutluluğu alamayacakları bir ilahi akmaya başlıyor.

Zaaafeeerleeer diye bağırıyor yüreğim, çobanlar geliyor diyen sözler dökülüyor dilimden çobanlar ile beraber yürüyorum, sessiz gece sakin gece diyerek bakıyorum Meryem ile Yusuf’un baktığı gökyüzüne.

İlahiler ve Tanrı’nın sözleri işte onları kimse sizden alamaz ve asıl Noel o sözlerin içinde yatıyor.

‘İnsan için belki imkansız ama Tanrı için imkansız hiçbir şey yoktur Meryem’ aklımdan yazdım sözcükleri ancak Noel ile ilgili ne kadar çok söz ezberlerseniz hepsi yüreğinizde dönecek.

Müzik bizim nasıl olduğumuzu anlatır. Dilerim ki Noel ilahileri ile Noel ağzınızdan taşsın.

Kamuoyunu yanıltmış olmayayım 10 tane adım yok maalesef. On taneden fazla şey yapıyoruz ama ben 5 tane adım yazdım.

Neden derseniz…

Bir kız kardeş vardı her Noel’de bize bir şerbet getirirdi Meyve suyundan yapılmış.

İçerisinde vişne suyu, muskat, tarçın, zencefil, limon vb… malzemeleri karıştırır bu tatlı şerbeti bize de getirirdi.

İçeceğin adı ‘Noelimsi’ yani Noel gibi.

İçecek Noel gibi kokardı, tadı Noel gibiydi, Noel gibi sıcaktı, Noel gibi birliktelik getirirdi, Noel gibi içinde sevinç vardı.

Kızkardeş bana tarifi bırakıp gitti ancak kaybettim. Size 10 adımda Noel şerbeti hazırlama yöntemleri yazabilirdim.

Ancak tarifi kendi evimize uyarladık, kendi Noelimsi şerbetimizi yapıyoruz. Hem de 15 adımda.

Size kendi Noelimizin 5 adımını anlattım bunlar ben ve ailemin Noelinin tarifi, sizinki nedir bilmiyorum. Ama diğer adımları siz ekleyin. Siz evinize umut nasıl gelir, sevinç nasıl gelir, İsa Mesih nasıl gelir benden daha iyi bilirsiniz.

Ama Noeliniz, Noel gibi koksun, tadı Noel gibi olsun, sıcaklığı Noel gibi, birlikteliği, ışığı, umut getirişi Noel gibi olsun.

Sizleri meleklerin Müjde getirdiği değerli sözlerle selamlıyorum

En Yücelerde Allah’a izzet ve Yeryüzünde Razı olduğu İnsanlara Esenlik Olsun

Mutlu Noeller!

Hristiyan Haber

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