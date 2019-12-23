Noel nedir, nerede, ne zaman kutlanıyor?

Hristiyanlar, bu hafta Noel Bayramı’nı kutlamaya hazırlanıyor.

İsa Peygamber’in doğumgünü olarak kabul edilen 25 Aralık günü, ayrıca Doğuş Bayramı ya da Milat Yortusu gibi isimlerle de anılıyor.

Ermeni Ortodoks Kilisesi ise İsa Peygamber’in doğumunu 6 Ocak günü kutluyor.

Noel ne zaman kutlanıyor?

Noel bu yıl Çarşamba günü kutlanacak. Kiliselerde ise ayinler bir gece önce, yani 24 Aralık Salı akşamı yapılacak.

Noel günü, nüfusunun çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu birçok ülkede resmi tatil.

Ayrıca nüfusunun çoğunluğu Hristiyan olmasa da Hindistan ve Malezya gibi bazı başka ülkeler de 25 Aralık’ı resmi tatil olarak kabul ediyor.

Noel öncesinde evlere ve kamuya açık yerlere kurulan çam ağaçları süsleniyor ve sokaklar ışıklandırılıyor.

Noel’de çam ağacı süsleme adetinin 16’ncı yüzyılda Almanya’da çıktığı ve Avrupa geneline buradan yayıldığı düşünülüyor.

25 Aralık’ı birçok kişi ailesiyle birlikte geçiriyor. Öğlen aile yemeği yeniliyor ve geleneksel bir Noel yemeği menüsünde genellikle hindi ve sebze oluyor.

Dükkanlar ve mağazaların önemli bir bölümü kapalı oluyor. Örneğin İngiltere’de 25 Aralık’ta tren, metro, otobüs gibi hiçbir toplu taşıma aracı çalışmıyor.

Noel neden farklı tarihlerde kutlanıyor?

İsa Peygamber’in doğumuyla ilgili kesin bilgiler bulunmuyor ancak bugün genel olarak göre Batı Şeria sınırları içinde bulunan Beytüllahim’de M.Ö. 4’üncü yüzyılda dünyaya geldiğine inanılıyor.

Noel kutlamalarının ne zaman, nasıl başladığı tam bilinmemekle birlikte, ilk yazılı kayıt M.S. 4’üncü yüzyıl tarihini taşıyor.

Roma İmparatorluğu döneminde M.S. 4’üncü yüzyılda Hristiyanların serbest bırakılmasıyla birlikte kutlamaların da yaygınlaştığı düşünülüyor.

Roma İmparatorluğu’nda 25 Aralık’ta kutlanan Yenilmez Güneşin Doğum Bayramı nedeniyle Noel’in de bu tarihte kutlanmaya başladığını öne sürenler de var.

Ermeni Ortodoks Kilisesi ise 25 Aralık’ın Romalılardan gelen bir adet olduğunu ve ilk dönem Hristiyanlara ait tarihi kayıtlarda İsa Peygamber’in doğum tarihinin 6 Ocak olarak gösterildiğini söylüyor.

Bu nedenle Ermeni Ortodoks Kilisesi, Noel’i 6 Ocak günü kutluyor.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı İngiltere’de Noel nasıl kutlanıyor?

Noel ile yılbaşı aynı şey mi?

Hayır.

Noel, İsa Peygamber’in doğumunun kutlandığı 25 Aralık günü Hristiyanlara özgü bir bayram.

Yılbaşı ise belli bir dinin bayramı olmayıp, dünya genelinde birçok ülkede bir yılın bitip, diğerinin başlamasının kutlandığı geceye verilen isim.

Yılbaşı 31 Aralık gecesi kutlanıyor ve 1 Ocak günü birçok ülkede resmi tatil sayılıyor.

Noel Baba kim?

Noel Baba, Noel sırasında çocukların hediye isteklerine yanıt veren hayali bir karakter.

Geleneğe göre, Noel gecesi Noel Baba evlere girerek, ağaçların altına çocukların istediği hediyeleri bırakır.

Kuzey Kutbu’nda yaşadığı ve geyiklerin çektiği bir kızakla seyahat ettiği düşünülür.

Noel Baba karakterinin ilham kaynağının Antalya yakınlarında Demre’de yaşayan Aziz Nicholas olduğuna inanılıyor. Yoksullara gizlice hediyeler veren ve yardımlar yapan bir din adamı olarak bilinen Aziz Nicholas, 4’üncü yüzyılda yaşamıştı.

Kırmızı kostümlü, uzun beyaz sakallı, yaşlı Noel Baba figürü ise 1930’lu yıllarda bir içecek firmasının reklamında kullanılmış ve o tarihten sonra da yaygınlaşmıştı.

BBC

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