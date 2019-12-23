Mesih’in Lejyonerleri tarikatının kurucusu Katolik rahibin en az 60 erkek çocuğunu istismar ettiği ortaya çıktı

Kendi kurduğu aşırı muhafazakar tarikatın raporuna göre, Katolik rahip Marcial Maciel’in en az 60 erkek çocuğuna cinsel istismar uyguladığı ortaya çıktı.

Mesih’in Lejyonerleri Katolik tarikatı tarafından yapılan soruşturma, küçük çocukların cinsel istismarının tarikatın üst kademesinde yaygın olduğunu ve 1941 ila 2019 yıllarında 175 çocuğun 33 rahip tarafından istismara uğradığını tespit etti.

Raporda, kurbanların çoğunun 11 ila 16 yaşlarındaki erkek çocuklar olduğu belirtildi.

Rapor, muhtemelen soruşturmada tespit edilenden daha fazla istismar vakası olduğu konusunda da uyardı.

Vatikan, 2006’ya kadar tarikattaki öğrencilerin Maciel’in cinsel istismarına uğradığı yönündeki iddialarıyla ilgilenmemişti.

Raporda, “Geçmişimizde işlenen istismarların yanı sıra her türlü istismarı ya da yeniden mağduriyeti desteklemiş veya teşvik etmiş olabilecek kurumsal ve kişisel uygulamaları esefle kınıyoruz” diye belirtildi.

Kurbanlardan, ailelerinden, Kilise’den ve toplumdan, cemaatimizin üyelerinin sebep olduğunu ağır zarardan ötürü af diliyoruz.

2008’de kendisini suçlayanlarla yüzleşmeden ölen Maciel, Roma Katolik Kilisesi’nin en kötü şöhretli pedofildi ve gizli biçimde en az iki kadından olan çocukları dahi istismar etmiş olabilir.

Rahip, Papa II. Jean Paul’un papalık döneminde Vatikan’a büyük destek vermiş ve hayatı boyunca Kilise muhafazakarları tarafından övülmüştü.

Yıllardır Lejyonerler’in Vatikan’daki en büyük koruyucularından olan Kardinal Angelo Sodana, cumartesi günü Kardinaller Kurulu başkanlığından istifa etti.

2006’da Vatikan ilk defa Maciel’in suçlarını kabul ettiğinde, eski Papa Benedict ona emekli olarak “dua ve tövbe” hayatına çekilmesini emretmişti.

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Ancak Papa Benedict, Lejyonerler’in feshedilmesi yönündeki çağrılara direndi ve tarikat 2010’da Vatikan’ın egemenliğine girdi.

Soruşturmaya göre, istismarcıların yaklaşık yüzde 43’ü yetkili pozisyonlardaydı ve bu, vakaları bildirmeyi veya cezalandırmayı zorlaştırdı.

Raporda, “Görevini istismar için kötüye kullananların bazılarında (istismar) gücün ve vicdanın suistimaliyle ilişkiliydi” ifadelerine yer verildi.

33 istismarcıdan 6’sı öldü, 8’si rahipliği bıraktı, biriyse tarikatı terk etti.

Tarikatın üyesi olarak kalan 18 kişiden 4’ünün onları çocuklardan uzak tutan “zorunlu kısıtlamaları” var, 14’ününse kamusal rahiplik vekaleti yok.

Eski üyeler, tarikatın, kurucusunun eleştirilmesini ya da yaptıklarının gerekçelerini sorgulamayı yasaklayan kurallarla kült tarikat gibi yürütüldüğünü söyledi.

Reuters’tan da yararlanılmıştır

*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Independent Türkçe için çeviren: Onur Bayrakçeken

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