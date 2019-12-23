700 kişi Noel’i Birlikte Kutladı

İstanbul Protestan Kiliseleri tarafından düzenlenen 2019 Ortak Noel Kutlaması 700’den fazla kişinin katılımıyla yapıldı. Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’ni dolduran imanlılar, tapınma grubunun hareketli ilahileriyle Noel’i coşkuyla kutladı. Kutlamaya Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de katılarak salondakilerin Noel Bayramı’nı kutladı.

Sunuculuğunu Eşay Taştan’ın yaptığı gece Habib Anlı’nın duasıyla başladı. Duanın ardından Daniel Güney liderliğindeki çoğunluğu Dirisu Kilisesi üyelerinden oluşan tapınma grubu Rab İsmini Yüceltirim, Sen Ey Yüce Rab, Esenlik Tüm İnsanlara, Gelin İmanlılar, Geldim Tapınmaya, İsa Mesih İmanuel, Sevin Dünya ve Ben Bir Dost Buldum ilahilerle salondakilere Noel coşkusunu yaşattı.

Çocuklar tarafından hazırlanan Noel tiyatrosunda yalnızca İsa Mesih’in insanları günahlarından kurtaracağına vurgu yapıldı. Tiyatronun ardından çocuklar çubuk çan ile bir noel ilahisini enstrümantal olarak çaldı.

Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde yapılan İstanbul Protestan Kiliseleri 2019 Ortak Noel Kutlaması’nda Sancaktepe Yaşam Aile Kilisesi’nden Serkan Şahin, tanıklığını vererek intiharın eşiğindeyken İsa Mesih’le nasıl yaşam bulduğunu anlattı.

Noel vaazı ise Cankurtaran Kiliseleri Derneği Başkanı Hakan Taştan tarafından verildi. Taştan’ın vaazı salonda bulunanlar tarafından ilgiyle dinlendi. TAştan vaazında İsa Mesih’in dünyaya geliş amacını ve doğumundaki koşulları anlatarak, Mesih’in sağladığı kurtuluşun eşsizliğine vurgu yaptı.

Vaazın ardından tapınma grubunun seslendirdiği iki ilahinin ardından 2019 Ortak Noel Kutlaması sona erdi. Katılımcılar kendilerine ikram edilen yiyecek ve içecekler eşliğinde fuayede bayramlaşarak sohbet etti.

Hristiyan Haber

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