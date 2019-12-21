Kadın Hakları Savunucusu Türk Kökenli Avukat Geneleve Borçlandı

Almanya’nın en tanınan kadın hakları savunucularından avukat Seyran Ateş’in, Berlin’de bulunan ‘Artemis’ adlı bir genelevin patronundan 45 bin Euro özel kredi aldığı ortaya çıktı.

Alman medyasında büyük yankı bulan ve ilk olarak Süddeutsche Zeitung gazetesinde çıkan haberi doğrulayan Ateş, mali açıdan zor bir durumda bulunduğunu, “parasal sorunlar nedeniyle strese girdiğini” ve başka bir yerden para bulamadığı için o söz konusu genelevin tanıdığı Türk sahibi Hakkı Şimşek’ten kredi aldığını söyledi.

Süddeutsche gazetesinin yayınladığı belgelere göre, iki taraf arasında yapılan anlaşmada, her ay 5 bin Euro’luk taksit ödemesi durumunda Ateş’in borcunu faiz ödemeden kapatabileceği yazılı.

Konunun bu şekilde kamuoyuna yansımasına çok üzüldüğünü ve krediyi faiziyle ödeyeceğini ifade eden Seyran Ateş, genelevin sahibiyle ticari herhangi bir başka ilişkisi bulunmadığını öne sürdü.

Genelevin çalışma şartlarını övmüştü

Seyran Ateş, Alman kamuoyunda ve medyasında yıllardır kadınların ‘’seks işçisi’’ olarak çalışmasına karşı açıklamalarıyla tanınıyor. Söz konusu kadınların çoğunun zorlanarak bu işi yapmak zorunda kaldıklarını, insan onurlarının çiğnendiğini ve çeşitli mafyavari çeteler tarafından sömürüldüğünü savunan Ateş’in genelevlerle ilgili bir kitap hazırlığı içinde olduğu da biliniyor.

Ancak Ateş, bundan kısa bir süre önce Artemis’teki kadınların çalışma koşullarını öven bir açıklama yapmıştı.

“Avrupa’nın en büyük genelevi ve erkekler için 6 yıldızlı cennet” olarak nitelenen Artemis’te her gün 100’den fazla kadın, seks işçisi olarak çalışıyor. 2005’te açılışı yapılan 127 lüks odalı Artemis’in sahibi Hakkı ve İsmail Şimşek kardeşler, 2016 yılında vergi kaçakçılığı suçlamasıyla göz altına alınmıştı.

Alman polisi 900 kişilik bir ekiple genelevi basarken, Şimşek kardeşlere karşı vergi kaçakçılığının yanı sıra, insan ticareti, kadın satıcılığı, işçi ücretlerinin ödenmemesi ve kölelik suçlaması yapan Berlin savcılığı, mahkeme önünde iddiaları ispat edememiş; Kenan ve İsmail Şimşek 4 ay süren davanın sonunda serbest bırakılmıştı.

Seyran Ateş, Alman medyasında ve siyasi kamuoyunda İslam’a ve Müslümanları temsil eden Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) gibi kurumlara yönelik sert eleştiriyle de biliniyor. Bazı Alman siyasetçiler tarafından dile getirilen “Liberal İslam” adlı yaklaşımın temsilcisi olarak algılanan Ateş, 2018’de Yeşiller Partisi’nin eski genel başkanı Cem Özdemir, sosyolog Necla Kelek, siyaset bilimci Hamed Abdel-Samad ve psikolog Ahmad Mansour’la birlikte “Seküler İslam Girişimi” adlı bir örgüt kurdu.

Örgütün amacı, “Çağdaş İslam anlayışının sesi olmak” olarak tanıtılmıştı. Kuruluş bildirisinde, Almanya’daki Müslümanlar’ın, “Müslüman olmayan kesimindeki kaygıları” giderecek şekilde “insan hakları ile tamamen uyumlu bir İslam’ın gelişmesinden” sorumlu olduğu kaydedilmişti.

Seyran Ateş, 2017 yılında bir Protestan kilisesinin içinde ayrılan bir mekanda ‘İbn-i Rüşd-Goethe Camii’ adı altında bir ‘mescit’ açtı. Kadın ve erkeklerin birlikte ibadet edip vaaz verdikleri, kadınların namaz kılarken başını örtme zorunluluğu olmayan mekana gelen sert tepkiler ve tehditler sonrasında, Seyran Ateş’e polis koruması verildi.

VOA

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