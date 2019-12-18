“Mühendislik Şehri”nin inşaatı 2020’de başlayacak – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanı Hakob Arshakyan’ın, yıllık basın toplantısında belirtiğine göre, Ermenistan’da “Mühendislik Şehri”nin inşaatı 2020 yılında başlayacak.

Arshakyan’a göre, Ulusal Girişim Fonu ikinci çeyrekte kayıt altına alınacak ve 2020 yılında teknoloji sektörüne en az 5 milyon dolar değerindeki yatırım yapmak mümkün olacak.

Mühendislik Şehri, devlet-özel sektör işbirliği çerçevesinde kurulmuştur. Programda, 1500 kişiden oluşan uzmanların yetiştirilmesi ve yeniden eğitilmesi, yeni iş yerlerinin yaratılması öngörülüyor. Proje Yerevan’da gerçekleştirilecek.

Ermenistan Kamu Radyosu

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