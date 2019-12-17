Batman’da Ezidilere saldırı!

Batman’da 1992’de yılında ‘emanet’ ettikleri kişilerce el konulan topraklarını verdikleri hukuk mücadelesi ile geri kazanan Ezidi aileler saldırıya maruz kaldı.

Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Kuşçukuru köyünde yaşayan Ezidi aileler, 1990’lı yıllarda arazilerini Karabulut ve Biter ailesine noter huzurunda imzaladıkları belgelerle ‘emanet’ ederek, Avrupa’ya göç etmişlerdi. 20 yıl sonra geri dönen Ezidi ailelere emanet ettikleri toprakları, el konularak iade edilmedi.

HUKUK MÜCADELESİ KAZANILDI

Yaklaşık 8 yıllık hukuk mücadelesinin ardından mahkeme kararıyla aileler topraklarına geri kavuştu. Mahkeme kararının ardından yeniden topraklarına yerleşip, ekim yapmak isteyen aileler, bu defa da şiddet ve tehditlere maruz kalmaya başladı.

SOPALI SALDIRI

Ezidi aileler, bugün kentte kaldıkları otelden çıktıkları sırada 6 kişinin saldırısına uğradı. 6 kişilik grubun sopalı saldırısında Kuşçukuru’nda toprakları bulunan Nedim Erkiş ile Avrupa’dan bir yakının cenazesine katılmak amacıyla kente gelen Cevdet Tuku yaralandı. Olay sonrası saldırgan gruptan 6 kişi gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Erkiş ve Tuku’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaralanan kişiler, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Gazetesi

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