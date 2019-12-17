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Azerbaycan’da Ermenistan bayrağı renklerinde sınava hazırlık kitabı basıldı

2019-12-17

“Uluslararası asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği” (ASİMDER) adını taşıyan ve Ermeni karşıtı faaliyetleriyle bilinen kurumun başkanı Göksel Gülbey, Regionmonitorun verdiği habere göre “Facebook” sosyal ağında Azerice bir kitabın resmini yayınlayarak şu yorumu yaptı:

“Azerbaycan da devlet yayını kitabının kapak rengini Ermenistan bayrağının renginde oluşu tesadüf mü acaba, Azerbaycan da bu işler niye böyle oluyor.”

Söz konusu kitabın resmi, sosyal medyada Azerbaycan’lı kullanıcılar arasında yoğun tartışma sebebi oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/17/Azerbaycan-Ermenistan-bayrak/172209

Yayımlanan kategori: Haber ve Türkçe

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