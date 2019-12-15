Erdoğan’dan yaptırım açıklaması: Gerekiyorsa İncirlik’i kapatırız

cumhuriyet.com.tr 15 Aralık 2019 Pazar, 22:14 Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, “Savunma Bakanımız ile üçlü olarak görüşme gerçekleştirdik. Her ikisi de Doha’dan gelmişlerdi. Libya’daki mevcut gelişmeler nedir, ne değildir diye görüştük. Sarraj oranın meşru başbakanı. Hafter sadece illegal bir kişi. Uluslararası bu noktada mutabakat karşılığı olan kişi Sarraj’dır. Şimdi güvenlik ve işbirliği anlaşması Meclis’imize sunuldu. Bu anlaşmalarla Akdeniz’de hem Libya’nın hem Türkiye’nin hakkı korunmuş olacak. Bunu son NATO zirvesinde Miçotakis ve heyetiyle yaptığımız görüşmede kendilerine söyledik. Onlar hala belli beklentiler içerisinde. Dayatılmaya çalışılan planlar var burada. Daha da ileri gideceğim, burada Sevr’in tersyüz edilmesi var. Libya’ya asker gönderimi konusunda ise böyle bir davet ve talep gelecek olursa nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair ülkemiz bunun kararını verecektir. Uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli adımları atarız” ifadelerini kullandı. “LİBYA ANLAŞMASI HUKUKEN ELİMİZİ GÜÇLENDİRDİ” Doğu Akdeniz’de kısa sürede sismik araştırma ve sondaj çalışması başlatılacağini belirten Erdoğan, “Doğu Akdeniz havzası hidrokarbon rezervlerine sahip. Son zamanlarda bazı şirketlerin keşif haberlerini duyuyoruz. Olur ki belki yanımıza uluslararası camiada güçlü olan şirketleri yanımıza alma durumu olabilir. Kısa zamanda sismik araştırma ve sondaj çalışması başlatılacak. Doğalgaz ticaretinin ihraç güzergahı ve satış anlaşmaları yapıldıktan sonra üretim safhasına geçebilen projeler olduğu unutulmamalıdır. İşin dayandığı tabanı sıkı tutmakta fayda var. Son yaptığımız Libya anlaşması bu konuda hukuken elimizi güçlendirmiştir” diye konuştu. “ALDIĞINIZ KARARLARIN KIYMETİ HARBİYESİ YOK” ABD Senatosu’nun 1915 Ermeni olaylarını “soykırım” olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesine ilişkin açıklama yapan Erdoğan, “ABD iç siyasetindeki kamplaşmanın aleyhimize sonuçlar doğurduğunu, bazı çevrelerin Trump’u sıkıştırmak amacıyla bazı konuları istismar ettiklerinin farkındayız. Benim Trump’la olan hukukum bazı şeyleri değiştirmiyor. Bu eylemler müttefiklik ilişkilerimizin ruhuyla bağdaşmadığı gibi Suriye konusunda varılan mutabakata da aykırıdır. Sayın Trump’a aktardığım gibi Türkiye-ABD ilişkilerinin ABD’nin kendi iç siyaseti için harcanamayacak ölçüde değerli olduğunu söyledim. ABD Kongresi’nin ilişkilerimizin özüyle ilgili olmayan şeyleri yapmaya son vermeye davet ediyoruz. İlişkilerimize daha fazla zarar verecek zararların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasıdır” dedi. “Sözde Ermeni soykırımı konusunda bunları oradaki yetkililere anlattığım zaman bazılarına bakıyorum, konulara hakim değiller” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Biz şu anda silahlı kuvvetlerimizin elinde olan 1 milyonun üzerindeki belgeyi açıyoruz. Gelsin tarihçiler, hukukçular incelesin. Bütün herkes açsın arşivi. Tarihçilerden oluşan heyetler ve hukukçular, arkeologlar tarafından incelensin. Ondan sonra gerekirse siyasetçiler devreye girelim. Bu karar siyasetçilerin değil her şeyden önce tarihçilerin yapacağı inceleme araştırma, hukukçuların, arkeologların yapacağı inceleme ve araştırmalar neticesinde siyasiler bunun kararını versinler. Burada hiçbir belge ortaya koyamayanların söyleyecek sözü yoktur. Çıkıp karar almışlar, alsanız ne yazar. Aldığınız kararların kıymeti harbiyesi yok. Bu kararlar siyasidir. Hukuka uygun hiçbir yanı yok. Onlar da diyorlar ki bu alınan kararın kıymeti harbiyesi yok” değerlendirmesinde bulundu.. ‘AMERİKA’NIN YÜZ KARASI’ Batı’nın ırkçılık ve sömürgecilik tarihi olduğunu ve bunu ortaya çıkaracaklarını söyleyen Erdoğan, “Bizim de bazı kararlar almamız gerekebilir. Çok açık net rahatlıkla söyleyeyim, Amerika’da Kızılderililerle ilgili söylememek, konuşmamak mümkün mü? Bu Amerika’nın yüz karasıdır. Ruanda’da Fransızların yaptığı katliamları, Cezayir’de yaptıkları katliamları bir kenara koymak mümkün mü? Senagal’de köle ticareti yaptı bunlar. Biz de bütün bunların hepsini dünya kamuoyuna açıklayacağız. Bunların elimizde belgeleri var, arşivlerde belgeleri var. Bunlarla beraber savunmada değil, taarruzda olacağız” dedi. “GEREKİRSE KÜRECİK VE İNCİRLİK’İ KAPATIRIZ” ABD’nin yaptırım tasarıları sonrası Kürecik ve İncirlik Üslerinin kapatılmasına ilişkin soru üzerine Erdoğan, “Böyle bir kararı vermemiz gerektiği anda bu kararı alma yetkisi bize aittir. Yeri geldiğinde otururuz kapatılması gerekiyorsa İnciklik’i de kapatırız, Kürecik’i de kapatırız. Biz de bunlara mütekabiliyet çerçevesinde gerekli kararı veririz. Türkiye bir kabile devleti değildir. 780 bin kilometre karelik ve 2 bin yılı aşkın tarihe sahip olan bu tür yaklaşımları reva görmek karşılıksız kalacak şey değildir. Ne gerekiyorsa mütekabiliyet esasına uygun olarak gerekli adımları atarız. Kaldı ki biz stratejik ortak değil miyiz? NATO’da beraber değil miyiz? Nasıl böyle bir şey olabilir stratejik ortaklıkta. Bunlar böyle devam ederse bizim de tabii vereceğimiz karşılık var” yanıtını verdi. Cumhuriyet Gazetesi