Ermeni Davası Konseyi ABD Senatosu tarafından kabul edilen Soykırım tasarısının verdiği mesajları değerlendirdi – Ermenistan Kamu Radyosu

ABD Senatosu oybirliğiyle Ermeni Soykırımı’nı tanıyan 150’inci tasarıyı kabul ettikten sonra Ermeni Davası Konseyi (ANCA) bu olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

ANCA bu tasarının verdiği mesajlarını yorumladı. ‘Ermenihaber.am’e göre açıklama metninde aşağıdaki ifadelere yer verildi:

“Tarihte ilk defa olarak ABD Senatosu bu önemli meseleyle ilgili resmi tutumunu ortaya koyuyor.

Temsilciler Meclisi’nin 296’ıncı ve Senatonun 150’inci tasarıları birbirinden bağımsızdır ve öngörülen prosedüre göre ABD Devlet Başkanı’nın imzasına gerek yok. Böylece kaydedebiliriz ki ABD yasama organı Ermeni Soykırımı’nı tamamen tanıdı ve adalete yönelik Ermeni halkının mücadelesini bir adım daha ileriye taşıdı.

Bu iki birbirine benzer tasarının üç önemli mesajı var:

1. ABD’nin Türkiye tarafından yürütülen inkarcı politkasına katılmadığını belirtiliyor.

2. İnsanlığa karşı işlenen uluslararası suçunun anma ve tanınmasına yönelik etkinliklerin devamlılığını ABD’de teşvik edilecek.

3. Günümüzdeki benzer suçları önlemek adına ABD’deki eğitim kurumlarına Ermeni Soykırımı kursunun dahil edilmesi desteklenecek.

Ermenistan Kamu Radyosu

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