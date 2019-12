Sahak Maşalyan devient le nouveau patriarche des Arméniens de Turquie

Hakan Akgün

Le 11 décembre, Sahak Maşalyan est devenu le 85e Patriarche Arméniens de la Turquie.

Maşalyan a remporté l’élection après avoir reçu 102 voix sur 119 contre son rival Aram Ateşyan, qui a servi de patriarche par intérim en l’absence de Mesrob II.

Les élections ont eu lieu après une longue période d’incertitude et de deuil après la mort de Mesrob II Mutafyan. L’archevêque est décédé à l’âge de 62 ans à l’hôpital arménien Surp Pirgic dans le district de Zeytinburnu à Istanbul le 8 mars, où il recevait des soins.

Né dans le quartier de Bayrampaşa à Istanbul en 1962, Maşalyan est diplômé du département de philosophie de l’Université d’Istanbul et a décidé de devenir prêtre en 1982. Après être devenu grand prêtre en 1984, il a ensuite été promu diacre en 1986 par le patriarche de l’époque Şnork Kalutsyan.

Après avoir obtenu une maîtrise en spiritualité en 1999 à l’Institut de philosophie et de théologie de Milltown à Dublin, Maşalyan est retourné en Turquie et a commencé à servir comme prédicateur et conseiller spirituel dans les églises d’Istanbul à Kınalıada, Kumkapı Dışı Surp Harutyun, Gedikpaşa et Galata.

Suite au processus de deuil de la mort de Mesrob II, l’absence du nouveau chef de l’église a suscité des troubles et des controverses au sein de la communauté.

Même bien avant la mort de Mesrob II, lorsque ses problèmes de santé ont commencé en 2008, beaucoup ont appelé à des élections, notamment Ateşyan et ses dissidents.

http://www.turquie-news.com/49507-Sahak-Masalyan-devient-le-nouveau-patriarche-des

