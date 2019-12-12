RUHANİ MECLİS DUYURUSU

Yeni seçilen Ruhani Meclis, Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahag II. Hazretleri’nin riyasetinde, 12 Aralık 2019, Perşembe, saat 10.00’da, Patrikhane’de ilk oturumunu gerçekleştirdi.

Toplantı, Patrik Hazretleri’nin duasıyla başladı. Daha sonra divan heyeti seçimi gerçekleşti. Gizli oylama neticesinde, Başrahip Tatul Anuşyan oturum başkanı, Kd. Peder Kirkor Damadyan oturum II. başkanı, Kd. Peder Goryun Fenerciyan sekreter, Peder Şirvan Mürzyan II. Sekreter olarak seçildiler.

Kadasetli Patrik Hazretleri, meclis üyelerine aynı zamanda idari tasarruflarını da bildirdi. Bu bağlamda, Başrahip Tatul Anuşyan Patriklik Özel Kalem Müdürü ve Ayinlerden Sorumlu Vekil, Kd. Peder Krikor Damadyan ise Patrik Vekili olarak görevlendirildi.

Patrik Hazretleri, Ruhani Meclis üyelerine başarı dileklerini sundu.

12 Aralık 2019

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RUHANİ MECLİS DİVANI

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/ruhani-meclis-duyurusu/

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