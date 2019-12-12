Homs Sevinci Noel Festivali Faaliyetleri Kapsamında 100 Yetim Çocuk İçin Tören Düzenlendi – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

HOMS – Sevinç ve sevgi havası içerisinde bugün, İslam, Ortodoks ve Süryani Yetimhanesinden yaklaşık 100 çocuğun katılımıyla, Homs Sevinci Noel Festival faaliyetleri kapsamında el Mahhat Semti el Bişara Kilisesi salonunda Noel töreni düzenlendi.

Törende, Happy Magic ekibinin bir şovu, Noel faytonuna biniş, el Mahatta Semti ağacının önünde hatıra fotoğraflarının çekimi ve Noel Baba’dan hediye dağıtım etkinlikleri yer aldı.

Ortodoks Yetimhanesi Yönetim Kurulu Başkanı Semir Haddad SANA’ya açıklamasında törenin, en değerli varlıklarını kaybeden çocukların kalplerinde gülümseme ve sevinci ekmeyi hedeflediğini, bu çocukların kendilerini kucaklayacak ve ihtiyaçlarını temin edecek birbirine bağlı topluma ihtiyaçları olduklarını dile getirdi.

Kendi yönünden Süryani Ortodoks Yetimhanesi Müdürü Edip Sabha, törenin yetim çocuklar arasında sevgi ve kaynaşma yanı sıra paylaşma havası yaratmada yardımcı olduğuna işaret etti.

Homs “İslam Yetimhanesi” Darül Eytam Müdürü Dana el Durubi ise, törenden amacın çocukları sevindirmek, eğlendirmek, yüreklerine sevgi ve sevinci ekmek olduğunu, onlara daha bir hayat yaşamaları için yanlarında duranların, koruyanların ve bakıcılarının olduğunu belirtmek olduğunu açıklayarak, yetim çocukları desteklemek için toplumun muhtelif kurum ve fertleri arasındaki işbirliği ve çabaları birleştirmenin önemine dikkat çekti.

Kendi yönünden Çocuklar İçin “Happy Magic” Ekibi Müdürü Rıdvan Gantavi, çocukların çizgi film şahisyetleriyle kaynaştıklarına ve onlarla oyunlar oynadıklarına işaret ederek, yüzleri ve kalplerine ekilen gülümsemenin ekibin amaçladığı ve bütün münasebetlerde sağlamaya çalıştığı bir hedef olduğunu dile getirdi.

#Kumeyt_Yusuf

SANA

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