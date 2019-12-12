Ermeni Soykırımı tasarısı ABD Senatosu’nda kabul edildi – Ermenistan Kamu Radyosu

ABD Senatosu Ermeni Soykırımı’nı tanıyan ve kınayan tasarıyı oybirliğiyle kabul etti.

Tasarı 1915 olaylarını soykırım olarak tanımasının dışında, ABD yönetimini soykırımın inkarıyla bağdaştırılması girişimlerini de reddediyor, bu konuda kamuoyunun bilinçlendirilmesini teşvik ediyor.

Ermeni tasarısının Senato’da kabul edildiğini, tasarının en büyük destekçisi olan ve Türkiye konusunda sert tavrıyla bilinen Demokrat Senatör Bob Menendez Twitter hesabından duyurdu. Senato’daki oturumda konuşan Senatör Menendez kabul edilen tasarı için “Senato’nun bu tasarıyı kabul ederek tarihin doğru tarafında durması uygundur” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Kamu Radyosu

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