Yeni Patriği Maşalyan oldu

İstanbul’da düzenlenen Ermeni Patriği seçiminde Sahak Maşalyan 119 oydan 102’sini alarak patrik olarak seçildi. Maşalyan’ın rakibi Başepiskopos Aram Ateşyan 16 oy alabildi

1998’de İstanbul Ermeni Patriği seçilen 2’nci Mesrob Mutafyan’ın 8 Mart 2019’da hayatını kaybetmesinin ardından 85’inci İstanbul Ermeni Patrikliği makamı için başlayan süreç sona erdi. Seçim 17 ruhani delege ve 7-8 Aralık’ta gerçekleştirilen seçimle belirlenen 102 delegenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde yapılan oylama sonucu Episkopos Sahak Maşalyan, 119 oydan 102’sini alarak İstanbul Ermeni Kilisesi’nin 85’inci Patriği seçildi.

Sahak Maşalyan’ın rakibi, Başepiskopos Aram Ateşyan’dı. Seçimde 16 oy alan Ateşyan, 84’üncü İstanbul Patriği Mutafyan’ın demans hastalığı nedeniyle görevini yerine getirememesi üzerine Patrik Genel Vekili olarak atanmıştı.

Yeni Yaşam Gazetesi

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