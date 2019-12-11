Yeni Ermeni Patriği Sahak Maşalyan oldu

İstanbul’da düzenlenen Ermeni Patriği seçiminde Sahak Maşalyan 119 oyun 102’sini alarak patrik olarak seçildi.

İstanbul Ermeni Patrikliği için Episkopos Sahak Maşalyan ve Başespiskopos Aram Ateşyan yarıştığı seçim, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde yapıldı.

1998 yılında katılım oranının yüzde 30 olduğu seçim sonucunda İstanbul Ermeni Patriği seçilen 2. Mesrob Mutafyan’ın 8 Mart 2019’da hayatını kaybetmesiyle başlayan 85. İstanbul Ermeni Patrik seçim sürecinde Maşalyan 119 oyun 102’sini alarak yeni patrik seçildi.

85. İstanbul Ermeni Patriği seçiminin sonuçlanmasıyla saat 17.00’de karşılama duası (Hraşapar) düzenlenecek.

Ruhani ve sivil delege seçimleri 7-8 Aralık’ta yapıldı

Seçim iki turlu yapılıyor. 85. İstanbul Ermeni Patriğini seçecek olan ruhani ve sivil delege seçimleri 7-8 Aralık’ta yapıldı. 7 Aralık’ta İstanbul Ermeni Patriği seçiminde oy kullanacak 17 ruhani delegenin, 8 Aralık’ta seçimin en önemli aşamalarından biri olan Ermeni cemaati kanaatlerinin temsilcisi olacak 102 sivil delegenin seçimi gerçekleştirildi.

37 seçim bölgesinden 102 delegeyi seçmek için pazar sabah 08.00’den 17.00’ye kadar 30 bin 800 civarı kayıtlı seçmenin 13 bin 704’ü sandık başına gitti. Seçmenler, bugün yapılan 85. İstanbul Ermeni Patriği seçimi için kendilerini temsil edecek delegeleri belirledi.

Kaynak: AA

https://www.trthaber.com/haber/gundem/yeni-ermeni-patrigi-sahak-masalyan-oldu-445959.html

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