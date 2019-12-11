ABD-Meksika sınırındaki aile dramı Hz. İsa’nın doğum sahnesi ile canlandırıldı

Yalcin Ademoglu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde bir kilise, ülkenin Meksika sınırında yaşanan aile trajedilerine dikkat çekmek için Noel kutlamaları için hazırlanan Hz. İsa’nın doğum sahnesini demir kafesler içinde sergiledi.

Claremont Birleşik Methodist Kilisesi’ne bağlı din insanı Karen Clark, “Doğum sahnesini hazırlayan grup bu sene oy birliği ile sahnede odaklanılması gereken konunun sınırdaki aile parçalanmaları olduğuna karar verdi. Amacımız bizim için kutsal olan bir sahneyi kasıtlı olarak çarpıcı şekilde sunmaktı. Onların başına neler gelebileceğini göstererek insanların duyarlılıklarını artırmayı hedefledik”.

Geçen pazar kurulan sahne, Hz. Meryem’i ve Hz. İsa’yı birbirlerinden ayrı şekilde kafeslerin içinde sergiliyor. Noel kutlamalarının sembollerinden Noel Yıldızı’da sahnede tel örgülerle sarılmış durumda bulunuyor.

Kilisenin önünde kurulan sahne 6 Ocak 2020’ye kadar görülebilecek.

ABD’de 2016’da Başkan Donald Trump’ın tartışmalı seçim vaatleri arasında yer alan ve görevi devraldığı 20 Ocak’tan bu yana en çok tartışılan icraatı, göçmenlere karşı tutumu oldu.

Başkan olduktan sonra Meksika sınırına duvar örme sözünü tutmak için düğmeye basan Trump, diğer taraftan da Ocak ayında Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı 6 ülke için seyahat yasağı getirdi.

Euronews

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