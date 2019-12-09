Patrik Seçimi Sonuç Bildirgesi

Sivil Delege Seçim Sonucu Basın Açıklaması



Türkiye Ermenileri 85. Patrik Seçiminin ilk ayağı olan ruhani delege seçimi 07.12.2019 tarihinde İstanbul Ermeni Patrikhanesinde gerçekleşmiştir. Bugün 08.12.2019 itibarıyla da seçimin ikinci aşaması olan sivil delege seçimi Türkiye’nin 6 ilinde 37 seçim bölgesinde eşzamanlı olarak gerçekleşmiştir. Her iki seçim de arzu edildiği şekilde huzur ve esenlikle sona ermiştir. İlk kez 18 yaşına giren seçmenlerle birlikte bilgisayar ortamında gerçekleştirilen seçimlerde resmî sonuçlara göre 13.704 seçmen oy kullanmıştır. 1998 yılında 15.807 seçmenin katılımıyla gerçekleştirilen Patrik seçimi ile karşılaştırıldığında nüfusun çeşitli nedenlerle azalması ve protesto hakkını kullanan seçmenlere rağmen sayının düşüş göstermediği gözlemlenmiştir. Buna bir de yoğun semtlerde oluşan uzun kuyruklarda farklı sebeplerle bekleyemeyen seçmenleri eklediğimizde rakam daha da yüksek olacaktı.

Bölgelere göre oy dağılımlarını ekte sunuyoruz. Ayıca, oy kullanan seçmenlerin istatistik profilleri bilgisayar ortamında yapılacak değerlendirmelerin ardından önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Seçim sonucunda seçilen tüm delegeleri kutlar 11.12.2019 tarihinde yapılacak olan Patrik seçiminin de toplumumuz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz.

Müteşebbis Heyet üyeleri olarak Temmuz 2019 tarihinden bu yana türlü zorluklara rağmen görevimizi belirli bir disiplin ve özen içerisinde yürütmeye çalıştık. Sayısız teknik, hukuki, yapısal ve maddi zorluğa rağmen örnek bir çalışma düzeni sağladığımız inancındayız.

Bu vesile ile seçimin yürütülmesinde sağduyu ile hareket eden tüm cemaat mensuplarımıza, seçimde özveriyle görev alan tüm müşahitlere ve seçim komisyonu görevlilerine, bilgisayar sorumlularına, Patrikhane çalışanlarına, seçimin gerçekleştiği tüm illerde görev yapan kolluk kuvvetlerine ve basın mensuplarına emekleri için teşekkür ederiz.

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