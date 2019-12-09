Patrik Seçimi için Son Aşama Tamamlandı

Çarşamba günü yapılacak Patrik seçimi öncesi Türkiye Ermenileri dün delege seçimi için sandık başındaydı. Resmi olmayan sonuçlara göre Piskopos Maşalyan’ı destekleyen delegeler önde.

İstanbul Ermenileri 11 Aralık’ta 85. Ermeni Patriğini seçecek delegeleri seçiyor.

Delege seçimi için sandık başına gidenlerde yoğunluk gözlenirken dün saat 17: 00 itibariyle sandıklar kapatıldı ve oy sayımı başladı.

Ermenihaber.am’in haberine göre seçim sonuçlarını etkileyecek en önemli sonuçlar Feriköy, Bakırköy ve Samatya sandıklarından bekleniyor, çünkü bu mahallelerinden delegelerin çoğu seçilecek.

Patrik seçimi için ipucu niteliğinde

Seçilen delegerin isimleri açıklanınca 11 Aralık’taki seçimin muhtemelen sonucu da tahmin edilebiliyor.

Ermenihaber.am’in İstanbul mahabirinin aktardığı bilgilere göre oy kullanma işlemine Ermeni cemaati yoğun katılım gösterdi. Bazı sandıklarda bile kuyruk oluştu.

Resmi olamayan ön bilgilere göre Sahak piskopos Maşalyan’ı destekleyen delegelerin lehine daha fazla oy kullanıldı.

Müteşebbis Heyet’ten verilen bilgiye göre şu ana kadar Turuncu liste (Sahak Maşalyan) 47 delege çıkardı, Mor liste (Aram Ateşyan) 12 delege çıkardı. bir de bağımsız delege var.

Patrik seçme süreci nasıl işliyor?

Tatyos Bebek, Patrik seçimi işlemini bianet’e şöyle özetlemişti:

Patrik öldükten sonra, önce bir “Değabah” dediğimiz patrik kaymakamı seçilir. Bu kaymakam, Yüksek Seçim Kurulu başkanı gibidir. Seçimi sağlıklı bir şekilde yürütmekle görevlidir.

Değabah seçimlerinden sonra, tüm vakıflar bir araya gelerek, içinde ruhanilerinde bulunduğu ama çoğunluğu sivillerden oluşan müteşebbis heyeti dediğimiz seçim kurulunu oluştururlar.

Bu müteşebbis heyet, değabah ile birlikte toplumu seçime götürür.

Bütün ilçelerde seçime katılacak seçmen sayıları belirlenir, sandıklar düzenlenir ve seçim yapılır.

Patrik seçimlerinin yapılacağı tarih valilik vasıtasıyla İçişleri Bakanlığı’na bildirilir. Bu, izin almak gibi algılanmamalı, bilgi vermek için yapılan bir prosedürdür. Çünkü yapılan dini bir ritüeldir, Türkiye laik bir toplumdur ve Ermeni toplumu da kendi dini liderini seçmektedir.

Devlet, seçimin güvenli yapılabileceği tarihi uygun görüp resmi yazıyla Patrikhane’ye bildirir. Seçim sonuçlarına göre yeni seçilen Patrik Devlet’e bildirilir. Devlet onayladığı takdirde seçilen Patrik kamusal alanda cüppe giyip asasını kullanabilir.

(PT)

bianet

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