Halep’teki Ruhsal Merkezler Halkın Birliği İle Yeniden Canlanılıyor – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

HALEP – Halep Kentinin terörden kurtarıldıktan sonra kentte yeniden imar çabaları hizmet altyapılarının yanı sıra kültürel ve halk mirasının parçası olan anıtların, ruhsal ve kültürel merkezlere odaklanıyor.

Bu çerçevesinde Halep’teki Um Maunat Ermeni Katolik Kilisesi onarım çalışmalarından sonra müminler için yeniden kapılarını açtı.

Dış güçlerinden destekli terör grupları yok edilmeden önce bulundukları bölgelerde Suriye halkının kültürünü ve ruhsal mirasını da yıkmaya çalışıp fakat başaramadılar. Suriye halkı yıllardır her türlü zorluklara dayanmış olup vatan bayrağı altında birliğini korup ve bu birliğiyle Halep ve yürdün farklı bölgelerinde zafere ulaştı.

P.M.

SANA

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