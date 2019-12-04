85. Patrik Seçimi Kapsamında Uygulanacak Seçim Yasakları Hakkında Duyuru

23.09.2019 tarihli Seçim Talimatnamesinin 9.,21. ve 26. maddeleri uyarınca sırasıyla; 07.12.2019 tarihinde ruhani delegeler, 08.12.2019 tarihinde sivil delegeler ve 11.12.2019 tarihinde Patrik seçimi yapılacaktır. Mezkur Talimatnamenin 5. Maddesi uyarınca “delege seçimi ve Patrik seçimine rastlayan günlerde propaganda yapılması yasaktır”. Buna göre kısıtlamalar 06.12.2019 saat 24:00 itibarıyla başlayacak ve 08.12.2019 oy verme günü saat 19:00’a kadar geçerli olacaktır. Saat 19:00-21:00 arasında yalnızca Müteşebbis Heyet tarafından yapılan basın açıklamalarının yayınlanması serbesttir. Yasaklar saat 21:00 itibarıyla tümüyle yürürlükten kalkar. Ardından, 10.12.2019 tarihinde gece saat 24:00’dan 11.12.2019 saat 16:00’a kadar yeniden yürürlüğe girer. Saat 16:00-17:00 arasında yalnızca Müteşebbis Heyetin basın açıklamalarının yayınlanması serbesttir. Yasaklar saat 17:00’den sonra yürürlükten kalkar.

Seçim Yasaklarının yürürlükte olduğu süre içinde Televizyon, radyo başta olmak üzere her türlü basın-yayın organlarında, internet sitelerinde, sosyal medyada, seçim bölgeleri (kilise çevrelerinde) ve ilgili semtlerde cadde, sokak, duvarlar gibi görünür yerlerde, delege ve/veya Patrik adaylarına ilişkin reklam, tanıtım, seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması, kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla herhangi bir adayın lehine veya aleyhine ve/veya oy kullanıp kullanılmaması yönünde seçmenin oyunu etkileyebilecek şekilde çalışma, haber ve yayın yapılması seçim yasakları kapsamındadır.

Keza, seçime katılan delege adaylarının ve Patrik Adaylarının, Seçmen Listesinde oldukları seçim bölgesinde sadece oy verme esnasında bulunup bunun dışında mümkün olduğunca seçim bölgesinde bulunmamaları gerekmektedir. Keza, gerek delege adaylarının gerekse Patrik adaylarının müşahitlerinin Patrik adaylarının propagandasına hizmet edecek şekilde kılık, kıyafet, aksesuar kullanmaktan kaçınmaları elzemdir.

Tüm bu hususlar seçim bölgelerinin genel huzur ve güvenliği için öngörülmüş olup seçmenlerin tam bir serbest irade ile esenlikli bir ortamda oy kullanabilmeleri için medeni ülkelerde uygulanan kısıtlamalardan esinlenerek düzenlenmiştir. Gerek delege ve Patrik adayları gerekse basının değerli emekçileri tarafından özenle riayet edilmesi seçme ve seçilme hakkının layıkıyla kullanılabilmesi için esastır.

İşbu duyurunun ivedilikle Seçim Bölgelerinde görünür şekilde askıya çıkarılması rica olunur.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

Müteşebbis Heyet

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