Gürcistan Ermenileri ‘Ghapama bayramını’ kutladılar (foto)

Gürcistan’da yaşayan Ermeniler artık 5’inci yıldır Ermeni geleneksel mutfağının çok özel yemeklerinden biri olan ‘Ghapama’ (Kabak güveç) için etkinlik düzenleyip ‘Ghapama gününü’ kutluyorlar.

Etkinlik Gürcistan Ermeni kadınlarının ‘Şuşanik’ derneği tarafından düzenlenip Gürcistan Ermeni Diakozluğu tarafından da destekleniyor. Artık güzel bir geleneğe dönüşen bu bayram kışa girişi de simgeliyor.

1 Aralık tarihinde gerçekleşen etkinliğe Gürcistan Parlamentosu Milletvekili Davit Çiçinadze, Acara’daki Ermeni dini adamları ve başka misafirler katıldı.

Gürcistan’daki Ermeni dini önderlerinden Ter Kirakos Vardapet Davtyan bayramın manası hakkında açıklamalarda bulunarak toplananlara kiliseye, geleneklere bağlı olmaya çağırdı.

‘Ghapama bayramı’ Tiflis dışında bir de Ermenilerin yoğun olarak yaşadıkları Akhalkalak’ta kutlandı. Orada ise Ermeniler Surb Khaç kilisesinin avlusunda bir araya gelip Ermeni Milli oyun ve şarkıların eşliğinde Ghapama gününü kutladılar.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...