DoSt-I l’Institut d’Etudes Dominicain d’Istanbul

Article publié dans le No 231 (décembre 2019 – janvier- février 2020) de la revue “Le Monde de la Bible”

L’Institut d’Etudes Dominicain d’Istanbul a vu le jour en 1996 à la suite d’une rencontre internationale de dominicains œuvrant surtout en terre d’Islam, pour décider de la poursuite de leur présence au Proche-Orient et au Magreb après l’assassinat de Monseigneur Claverie.

L’objectif de DoSt-I, dont dost signifie en turc ami, est de promouvoir, à travers des sessions de formation académiques et ouvertes également à un public plus large, des échanges culturels sur la connaissance du pays, l’histoire des peuples et des communautés, l’art et le patrimoine archéologique.

“En tirant parti de l’environnement religieux et culturel si riche et diversifié d’Istanbul, DoSt-I vise à réaliser une méthodologie rigoureuse basée sur l’étude comparative de problèmes communs pour développer la compréhension mutuelle entre personnes de confessions différentes ayant des intérêts culturels communs et peu amenées à se rencontrer autrement… explique le père Claudio Monge, installé à Istanbul depuis fin 2003, curé de la paroisse Saints- Pierre-et-Paul de Galata et responsable de l’Institut.

Le père Claudio Monge, responsable de DoS’I, l’Institut d’Etudes Dominicain d’Istanbul

“C’est un long processus pour proposer des rencontres, des cycles de conférences en différentes langues, tel celui de 12 dates entre décembre 2018 et décembre 2019, en partenariat avec le Centre Culturel Italien, sur des saints byzantins dont le culte et l’histoire parfois méconnus sont liés à des lieux d’art d’Istanbul. Ces dernières années, nous avons par exemple développé des collaborations avec l’IFEA – Institut Français d’Etudes Anatoliennes – et Salt Galata, le Centre Culturel de l’ex-banque ottomane, qui nous a aidés à numériser des archives de Saint-Pierre maintenant à disposition des chercheurs…”

Conférence sur les syriaques proposée en septembre 2019 à l’Institut Culturel Italien d’Istanbul par DoS’I, l’Institut d’Etudes Dominicain d’Istanbul – crédit photo DoS’I

La bibliothèque d’environ 36 000 titres, revues comprises, plus près d’un millier d’ouvrages anciens parfois prestigieux, n’est pas l’objectif pour DoSt-I, mais un prétexte sous forme d’outil fondamental offrant l’occasion de nouer des contacts.

L’impressionnante bibliothèque de DoS’I, l’Institut d’Etudes Dominicain d’Istanbul

Parmi ses autres actions récentes, une conférence-exposition sur les Dominicains à Constantinople avant et après l’Empire ottoman (avec publication des actes), la présentation de la pièce de théâtre “Pierre et Mohamed”, dont la publication du livret est envisagée en turc fin 2019, de même que celle d’un guide historique de lieux insolites d’Istanbul à partir du cycle de conférences précité.

La pièce de théâtre “Pierre et Mohamed” présentée en avril 2019 par l’Institut d’Etudes Dominicain d’Istanbul à l’église Saints-Pierre-et-Paul de Galata

Le prochain séminaire d’études résidentielles, destiné à un public international de l’ordre, avec pour but de mieux comprendre la cohabitation historique et contemporaine entre chrétiens et musulmans d’Istanbul et inciter des frères à venir s’y installer, se tiendra début janvier 2020. Un projet de séminaire d’été pour des intellectuels de différents pays est à l’étude sur la méthodologie comparative en échanges interreligieux.

Séminaire organisé en mai 2019 par DoS’I, l’Institut d’Etudes Dominicain d’Istanbul – crédit photo DoS’I

DoSt-I offrira aussi bientôt à des jeunes dominicains, en lien avec cinq universités réputées d’Istanbul, des bourses de spécialisation en études byzantines, histoire ottomane ou turque, sciences islamiques, philosophie arabe… L’Institut veut également développer, d’ici 2025, un parcours de réflexions théologiques, historiques et philosophiques en préparation à l’anniversaire du Concile de Nicée (325).

Pour aller plus loin www.senpiyer.org

