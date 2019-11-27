‘Yezidiler’e Karşı İşlenen Suçlar Soykırım Sayılmalı’

Yezidi Kachi’nin Irak’ta yaşadığı Yezidi köyüne düzenlenen saldırının üzerinden beş yıl geçti ancak saldırının yaralarını sarmak kolay değil. Kachi IŞİD’in elinde yaşadıklarını büyük bir kederle anlatıyor. ‘‘Gözümü açtığımda kendimi ceset yığınının altında buldum’’ diyen Kachi, bunların arasında üç erkek kardeşinin de bulunduğunu söylüyor. ‘‘Yanyanaydık, onlar ölmüştü. Yeğenlerim ve kuzenlerim de.’’

Kachi, BM’nin en güçlü birimine IŞİD üyelerinin Irak ve halifelik ilan ettikleri diğer bölgelerde işledikleri sulardan sorumlu tutulmalarının ve BM’nin bu konuda soruşturma yürüten heyetinin çalışmalarının son derece önemli olduğunu söyledi. Ona göre bu, Yezidiler’in ve diğer IŞİD kurbanlarının hayatlarına devam etmesine ve gelecekte benzer zulümlerin yaşanmasının önlenmesine yardım edebilir.

BM Güvenlik Konseyi, araştırma heyeti UNITAD’ı 2017’de IŞİD’i işlediği suçlardan sorumlu tutmak için kurdu. Heyetin amacı IŞİD’in savaş suçu işlediğini kanıtlamak üzere gelecekte yapılacak yargılamalarda kullanılabilecek dellilleri toplamak, saklamak ve korumak.

UNITAD Başkanı Kerim Asad Ahmed Han bir yıl önce Irak’a gelmesinin ardından ekibinin şu an 107 uzmanla hassas malzeme ve delillerin tutulduğu tesisleri tam kapasiteyle işlettiklerini bildirdi.

Ahmed Han, IŞİD’in hayatta kalan kurbanlarının cesaretinin, heyetin çalışmasını sürdürmesinin ne kadar acil olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti. Araştırmacıların sahada dijital, tanıklığa dayanan, adli deliller toplayarak ciddi ilerleme kaydettiğini söyledi.

Çalışmaların birçok IŞİD üyesinin soruşturmaların birinci hedefi olarak belirlenmesini sağladığını anlatan Han, buna örnek olarak Sincar’daki Yezidi topluluğa karşı düzenlenen saldırıyı gösterdi. Han, bu konuda yürütülen soruşturmayla 160 saldırganın kimlik tespitinin yapıldığını, çalışmaların artık uygun mahkemelere sunulacak dava dosyası oluşturmak için şekillendirildiğini biildirdi.

Han, Irak hükümetiyle Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin soruşturmalarla işbirliğini de övdü. Irak hükümetinin IŞİD tarafından işlenen suçların savaş suçu, insanlık suçu ve soykırım olarak yargılanmasının önünü açacak bir yasayı kabul etmek için önemli adımlar attığını söyledi.

Irak Büyükelçisi Muhammed Hüseyin Ali Behr Aluloom da teröristlerin eylemlerinden sorumlu tutulması ve Irak yargısının karşısına çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.

Suçluların sadece yargılanmasının ve cezalandırılmasının Yezidi topluluğu tarafından yeterli görülmeyeceğini söyleyen Kachi ise uluslararası topluluğun Yezidiler’e karşı yapılanları soykırım olarak değerlendirmesi gerektiğini savundu.

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