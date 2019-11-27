ABD’nin Kolumbiya Bölgesi Ermeni Soykırımı’nı tanıdı – Ermenistan Kamu Radyosu

ABD’nin Kolumbiya Bölge Meclisi, Ermeni Soykırımı’nı tanıyan bir karar kabul etti.

Soykrım’ın 104. yıldönümü vesilesiyle kabul edilen kararda, Kolumbiya Bölgesi sakinlerine eğitim yoluyla Ermeni Soykırımı hakkında bilgi verilmesinin önemine vurgu yapılıyor.

‘Ermenihaber’e göre Amerikan Ermeni Asamblesi, Kolumbiya Bölge Meclisi tarafından böyle bir kararın kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını açıklayarak, özellikle eğitime vurgu yapılmasına büyük önem verdiklerini duyurdu.

Hatırlanacağı üzere 20. yüzyılın ilk soykırımı olarak bilinen Ermeni Soykırımı, 1915’ten beri birkaç yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun yerli halklarından biri olan Ermenilere karşı uygulanan planlı ve bilinçli bir imha girişimiydi. Devlet tarafından tehcir adı altında düzenlenen bu geniş çaplı eylemler sırasında susuzluktan, açlıktan, salgın hastalıklarından ve asker kılıcından hayatını kaybeden Ermeniler sayısı bir buçuk milyona ulaştı.

Günümüz Türkiyesi’nde bile henüz unutulmayan “kılıç artığı” tabiriyle adlandırılan kurtulanlar ise, dünyanın her ucuna yayılarak yeni bir başlangıca imza attı ve halen dünyada oldukça güçlü ve etkili bir yere sahip Ermeni Diasporası’nı kurdu.

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