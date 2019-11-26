Sanatçı Gökhan Birben: Erivan’da konser vermem niye bu kadar dokunuyor?

Sanatçı Gökhan Birben, Ermenistan’daki Erivan konserinde kullandığı “Hemşin dili asimile oldu” sözlerinden ötürü sosyal medyada linç kampanyasına maruz bırakıldı. Memleketi Rize’de açıklama yapan Birben, hakkında yürütülen linç kampanyasına tepki gösterdi. Birben “Hiç kimse benim ülkeme, bu coğrafyaya olan sevdamı sınayamaz” dedi.

Konser sırasında yaptığı kısa konuşmasında ninesinden bir örnek verdiğini söyleyen Birben, “Duyduğum çok eski bir Hemşince duadan söz ettim. Evet arkadaşlar bu dualar şimdi yok ama eskiden vardı. Konser verdiğim salon Hemşin’den giden ailelerin devamı olan insanlarla doluydu. Onlar da Hemşinliydiler. Söylediğim türkülerin ruhunda ortak duygularımız var. Şu anda farklı diller konuşuyor olsak bile, 300 sene önce anlaştığımız ortak bir dilimiz vardı. Halk şarkıları anonimdir, yüz yıllar öncesinden bize seslenirler. Bizi yüz yıllar önceki duygularda buluştururlar.” ifadelerini kullandı.

Sanatın provokasyon üreten değil, duyguların zirveye taşındığı yer olduğunu söyleyen Birben “İstersem Atina’da konser yaparım, istersem Şemdinli’de, istersem Çamlıhemşin’de yaparım. Erivan’da konser vermiş olmam niye bu kadar dokunuyor? Şundan çok eminim; Türkiye hükumeti ve Ermenistan hükumeti arasında sıcak bir hava esmeye başlasa ve kapılar açılsa, herkes birbirine gülümsemeye başlasa, yeni durumdan ilk önce bana saldıran kişiler nemalanmaya çalışacaklardır” şeklinde konuştu. (Rize/EVRENSEL)

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