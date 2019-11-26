Ermenistan Başbakanı: Türkiye ile herhangi bir önkoşul olmadan diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan, herhangi bir ön koşul olmadan Türkiye ile diplomatik ilişkiler kurmaya hazır. Armenpress ajansına göre bu açıklamayı Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan, İtalyan “Corriere della Sera” gazetesine verdiği röportajda yapmıştır.

Ankara ile diplomatik ilişkilerin kurulmasına ilişkin soruya yanıtlayan Başbakan, “Bazı kerelerde söyledik ve ben tekrar ediyorum ki, Türkiye ile herhangi bir ön koşul olmadan diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız. Ermeni Soykırımı’nın uluslararası olarak tanınmasının Türkiye ile ilişkilerimiz için bir önkoşul olduğunu düşünmüyoruz. Bu tanıma söylediğim gibi, soykırımların küresel önlenmesi için çok önemli bir süreçtir.” diye açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen ve Ermeni Soykrıımı’nı tanıyan karar tasarısının büyük önemine vurgu yapan Ermenistan Başbakanı, bu adımın dünyada diğer olası soykırımların önlenmesine yardım edeceğini belirtti.

Pashinyan, “Üstelik bu tür kararlar, bölgemizdeki ortamı değiştirerek, saldırgan politikaların uluslararası toplum tarafından kabul edilmediğine işaret ediyor. Maalesef, Soykırımdan 100 yıldan fazla bir zaman geçtiğine rağmen Türkiye, Ermeni halkı tarafından kendi güvenliğine karşı yönelik olası tehdit olarak kabul ediliyor. Artık yaklaşık 30 yıldan beri sınırımız kapalıdır, ama bizim tarafımızdan değil, Türkiye tarafından kapalı,” şeklinde konuştu.

Ermeni Soykırımı’nı tanıyan İtalyan Temsilciler Meclisi’ne teşekkürlerini ifade eden Ermenistan Başbakanı, bu tanımaların sayısının artırılması ve butün dünya tarafından tanınması yönündeki çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

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