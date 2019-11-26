Dink Cinayeti Davası: Mahkeme başkanı yine değişti

Kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink Cinayeti Davası’nda mahkeme başkanı üçüncü kez değişti. Davanın bugünkü duruşmasında tanıklarına dinlenmesine devam edildi.

Kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink Cinayeti Davsı’nda bugün 100. duruşma görüldü. Davaya Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.4’ü tutuklu 77 sanıklı davada mahkeme başkanı bir kez daha değişti. Böylece davayı dördüncü mahkeme heyeti başkanı devraldı. Daha önceki duruşmalarda MİT görevlilerinin dinlenmesi için kuruma yazı yazılmıştı. Bu davada da MİT’ten mahkemeye cevabi yazı gelmedi. Duruşmada ilk olarak dönemin Trabzon Jandarma Görevlisi Hasan Gözalan dinlendi. Gözalan Trabzon’dan SEGBİS ile bağlandı. Cinayeti televizyondan öğrendiğini söyleyen ihbar tutanağını kendisinin çözdüğünü ifade etti. Gözalan “İstihbarat değerlendirme toplantılarına katılırdım ama Hrant Dink adını duymadım” iddiasında bulundu.Dink Ailesi Avukatı Hakan Bakırcıoğlu, “İhbarın geldiği tarihten 9 gün sonra iletişim tespit tutanağının düzenlenmiş olduğu görülüyor, öncesinde bir tutanak düzenlendi mi?” diye sordu. Gözalan, “O gün yarım saat, bir saat sonra ihbar tutanağı düzenledik. Eminim, ben çözüm yaparken Samast Samsun’da yakalanmıştı” dedi.Duruşmada cinayet öncesi dönemde İstanbul Emniyeti’nde görev yapan Yunus Dolar tanık olarak dinlendi. Yunus Dolar FETÖ davasında etkin pişmanlıktan faydalanmış bir isim. Dolar İstanbul’da görev yaptığı sırada Zaman Gazetesi yöneticisi Ekrem Dumanlı’nın polis olan kardeşiyle aynı büroda çalıştığını belirterek o zaman polis adliye muhabiri olan Ercan Gün’ün cemaatle ilişkisi olduğunu, Dumanlı ve kardeşi arasındaki ilişkinin Ercan Gün tarafından yürütüldüğünü öne sürdü. Bu iddialara yanıt veren Ercan Gün bunların iftira olduğunu belirterek Dolar’dan iddialarını ispatlamasını istedi. Mahkeme başkanı tanıklara karşı beyanların daha sonra alınacağını söyledi. duruşmaya yarın ve perşembe günü devam edilecek. Hrant’ın Arkadaşları, davanın 100. duruşması öncesi basın açıklaması yaptı. Hrant’ın Arkadaşları adına konuşan Bülent Aydın şunları söyledi:”Bir kez daha adalet talebimizi dile getirmek için toplandık. Bugün, yarın ve öbür gün, 3 gün boyunca duruşmaları takip edeceğiz. Hrant Dink in öldürülmesine karışan ve bu cinayetle payı, parmağı olan herkes yargılanana ve mahkeme önüne çıkana kadar adalet yerini bulmuş olmayacak. Evet bu cinayetin tetikçileri cezalandırıldı. Fakat henüz, yani 13 yıl sonra, Dink cinayetinin ortamını hazırlayanlar onu bir kin-nefret objesi haline getirenler ve bu cinayetin ortağı olanlar yargılanmadı. Hrant Dink cinayetini tezgahlayanlar, cinayet mekanizmasını harekete geçirenler yargılansın ve cezalandırılsın istiyoruz. Hrant Dink için adalet talep etmekten vazgeçmeyeceğiz ve adaleti yerini bulana kadar bu davayı takip etmekten vazgeçmeyeceğiz.”

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