Kuruluş Osman dizisinde geçen Nikea neresidir? Gerçekte var mı?

NİDEA BÖLGESİ NERESİDİR?

Kuruluş Osman dizisinde ismi geçen Nikea bölgesi günümüzde İznik olarak görülmektedir.

İznik ise Bursa’nın bir ilçesi olarak karşımıza çıkar. İznik Gölü’nün doğu bölümünde, Bursa’nın ise kuzeydoğu bölgesinde bulunmaktadır. Nikea’nın Tarihçesi İznik ilçesinin eski ismi Nikea olarak görülmektedir. Dönemde yaygın olarak kullanılan bir dönüştürme kuralı gereğince Yunanca’da ismin önüne sur içinde anlamına gelen “is” eki getirilmiştir ve İsnikea bölgesinin ismi İznik olarak değişmiştir.

325 senesinin ilk bölümünde Hristiyanlar için en önemli toplantılardan biri olan Birinci İznik Konsili İznik bölgesinde toplanmıştır. İmparator 1. Konstantin’de bu toplantıya katılım göstermiştir. Burada Hristiyanlık ile ilgili olarak Nikea Kanunları ismi altında 20 maddelik bir metin ortaya konmuştur.

787 senesinde İznik Ayasofya’sında 7. Konsül toplandı ve burada 6. Haçlı Seferi neticesinde Bizans İmparatorluğu’nun İstanbul’u kaybetmesi ardından Bizans Hanedan üyeleri İznik’e geldi ve İznik Latin İmparatorluğu’nu kurdular. 1075 ve 1086 seneleri arasında Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkent olan Nikea, 1097 senesinde ilk Haçlı Seferleri ardından yeniden Bizans toprağı oldu. 1105 senesinde ise yeniden Selçuklu’ya 1147’de yeniden Bizans’a geçti. 1328 ile 1331 seneleri arasında Osmanlı Devleti tarafından yapılan kuşatma ile Osmanlı toprağı olan Nikea, sanat, ticaret ve kültür merkezi haline geldi. Burada pek çok ünlü isim eğitim verdi.