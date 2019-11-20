Hristiyan olduğu için görevden alınan din öğretmenine öğrencilerinden destek: Misyonerlik yapmadı, işini yaptı

Ali Kemal Erdem

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi’nde din dersi öğretmeni olan Esma B.K., bir gazetede çıkan Hristiyan olduğu ve “sosyal medya hesabından Hristiyanlık propagandası yaptığı” İddiasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınmıştı.

Görevden alınan Esma B.K’nin yerine din derslerine girmek üzere Diyanet ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokole dayandırılarak iki cami imamı geçici süreyle görevlendirilmişti.

Öğrenciler göreve iadesini istedi

Halen devam eden soruşturma kapsamında Esma B.K.’ya en büyük destek öğrencilerinden geldi.

Esma B.K.’nın derslerine girdiği farklı sınıflardaki yaklaşık 300 öğrencisinin imzasını taşıyan toplam 13 dilekçe Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve diğer ilgili birimlere iletildi.

Dilekçelerde Esma B.K’nın öğrencisi olduklarını belirten öğrenciler, öğretmenlerinin MEB’in bastığı Din Kültürü ve Dersi kitabındaki müfredatın dışına çıkmadığını ve misyonerlik yapmadığını kaleme aldı.

Dilekçede açığa alınma kararının doğru bulunmadığı belirtilerek, Esma B.K’.nın görevine iadesi de talep edildi.

Öğretmenin akıbeti, müfettişlerin hazırlayacağı rapor ile belli olacak

Esma B.K., gelecek günler içerisinde soruşturma kapsamında görevlendirilen müfettişlere ifade verecek. Bunun ardından müfettişlerce hazırlanıp Aydın Valiliği’ne sunulacak raporun sonucuna göre, göreve iade olup olmayacağı belli olacak.

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