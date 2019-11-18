İlber Ortaylı’dan Yine Antisemitizm: Ermeni Soykırımı İnkarına Holokost’u Alet Etti – Nesi Altaras

ABD Temsilciler Meclisi’nin Ermeni Soykırımı tanıma kararının ardından CNN Türk’te Hakan Çelik’e konuşan İlber Ortaylı Ermeni Soykırımı’nı Almanya’nın uydurduğunu, 1.5 milyon Anadolulu Ermeni’nin bilerek katledilmediğini iddia etti.

Bu asılsız iddialarının üzerine Ortaylı Almanya’nın bu iddiaları neden desteklediğini söylerken Holokost’u araçsallaştırdı. Ortaylı’ya göre Ermeni Soykırımı ‘iddialarının’ “arkasında Almanya var.” Ortaylı bu ciddi tartışmada fıkra ile Almanya’nın modern bilimler ve sanatlara olan katkısını anlatıyor ve Almanya’nın gelişmiş ülke imajının Holokost’la silindiğini, bu nedenle başka ülkelerde, mesela Osmanlı’da soykırım yapıldığı ‘iddiasını’ öne çıkardığını söylüyor. Bu yersiz ve tarihsel gerçeklerden uzak argümanı yaparak Holokost’u kendi siyasi fikirleri için kullanıyor ve araçsallaştırıyor. Bu yaptığı Yahudi Soykırımı’nı küçümseyen ve ucuzlaştıran bir tür antisemitizmdir.

Bununla da kalmayıp Ortaylı bir de “Holokost, inanılmaz vahşet, sırf Yahudiler değil, zavallı Çingenelerden ne istiyorsun?” diyerek şok edici bir açıklamada bulunuyor. Kendisinin ısrarla çingene diye bahsettiği Romanlar gerçekten Naziler tarafından soykırıma uğramışlardır. Ancak Ortaylı’nın bunu söyleyiş biçimi öyle acayiptir ki sanki Romanlar zavallı da Yahudiler soykırımı hak etmiş, müstahakmış gibi konuşuyor. Yahudilerden ‘istenecek’ bir şey var da Romanlardan yok imasını yapıyor.

Ortaylı’nın bu tarz ciddi antisemit yorumlarda bulunmuş olması maalesef hiç de şaşırtıcı değil. Rıfat Bali, Toplumsal Tarih’te 2010’da yazdığı bir makalede İlber Ortaylı’nın Yahudi karşıtlığını ortaya koyan birçok örneği bir araya getirmiştir. Bali gösteriyor ki Ortaylı bazen Türkiye’de Yahudi tarihi konusunda aşırı derecede bilgisiz (Trakya Pogromunun yılını yanlış söylemek, Elza Niyego’nun adını karıştırmak), bazen de açıkça resmi tarih savunması uğruna gerçekleri çarpıtır. Örneğin 1948 sonrası Türkiye’den İsrail’e göç eden Yahudilerin fakirlik ve Türkiye’yle bütünleşemedikleri için gittiğini söyleyen Ortaylı sanki 1930 ve 1940’larda Trakya Pogromu, Varlık Vergisi gibi olaylar olmamış gibi davranır. Belki de en kötü örnek ise Ortaylı’nın Yahudilerin Türkiye ekonomisinde sözde varolan sermayedar pozisyonuna olan yorumudur ki bu klasik bir antisemit basma kalıptır. En yakın zamandaki örnek ise Ortaylı’nın Temmuz 2019’da Türkiye’de ‘Yahudi problemi’ olmadığını iddia edişidir.

Bali’nin de belirttiği ve bu videodan da aşikar olan İlber Ortaylı’nın gerçeğin peşinde bir tarihçiden çok akademik tarz ile Türkiye’de yapılan ırkçı politikaları ve katliamları inkar eden ve küçümseyen bir propagandist olduğudur.

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