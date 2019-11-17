Neden Trabzon’da Maraş Caddesi!

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Recep YAZGAN

Trabzon ile Kahramanmaraş’ın çok uzun yıllardır kardeş şehir olduklarını biliyor muydunuz?

Maraş’ta Trabzon Caddesi, Trabzon’da da Maraş Caddesi vardır.

Peki, bu nasıl olmuştur?

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, esnaf ziyareti yaptığı sırada Trabzonlu bir kadına “Sizi biz Müslüman yaptık” deyince bu ‘nasıl olmuşun’ üzerinde durmak iktiza etti.

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Maraş’ta bir sahabe…

Ukkaşe Bin Mihsan El-Esedi Hazretleri İslâmiyet’i kabul ettikten sonra peygamberimizin vefatına kadar onun yanından hiç ayrılmadı.

Hz. Ömer’in halifeliği döneminde, Halid Bin Velid komutasındaki orduya katılarak yalancı peygamberler ve İslam’ı terk eden aşiretlerin üzerine sefere çıktı.

Maraş, bu ordu tarafından fethedilerek İslâm topraklarına katıldı.

Ukkaşe Bin Mihsa, İslam ordusuyla geldiği Maraş’a yerleşerek Maraş ve çevresinin İslamlaşmasına büyük emek verdi.

Kabri Kahramanmaraş ile Gaziantep’in ortasındaki Nurdağı İlçesi’ndedir.

Vefatından evvel Maraşlılara Peygamber Efendimizin İslam’ı kuzeye götürme emrini vasiyet kıldı.

Trabzon, Of ve civar halkının hicri 960 tarihine kadar Rum milletinden olduğu ve Rum dilini konuştuğu bilinmektedir.

Trabzon Fatih Sultan Mehmet tarafından 1461 yılında fethedildi.

Of, Dernekpazarı ve Çaykara bölgesi Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethinden iki yüz sene sonra İslamlaşmaya başlamıştır.

Bu büyük Fetih’ten sonra, hem bölgede Türk nüfusunu artırmak ve hem de irşad ve tebliğ faaliyetleri için Ukkaşe Bin Mihsan’ın vasiyetine uyan Maraş uleması ve Maraş ahalisi Trabzon’a yerleşmeye başladı.

Bayburt yoluyla Trabzon’a ulaşan Osman Efendi ve müritleri bu âlimlerin en önemlilerindendir.

Osman Efendi Çaykara ilçesinin Maraşlı Köyü’nde medfundur.

Mezar taşında şu mısralar yazılıdır;

“Of’a imanı, İslâm’ı getirdi,

Kemalin membaı Maraşlı Osman,

Ne kudsî kudrete malikti hayret!

Boyun eğmişti bir görmede ruhban,

Dokuz yüz altmış idi hicri yıllar,

O’nu rahmetlere gark etti Rahman.”

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Ve kardeş şehirler…

Fransızların Ermenilerle birlikte Maraş’ı işgali sırasında Maraşlı kadınlara sarkıntılık yaparak örtülerine el uzatmaya cüret etmeleriyle başlayan, tarihe ‘ilk kurşun’ olarak geçen ve Maraş’ın kurtuluşuna kadar devam eden olaylar üzerine Trabzon Belediye Meclisi 12 Şubat 1920 tarihinde toplanarak resen ve tek taraflı olarak Maraş’ı Kardeş Şehir ilan etti.

Trabzon’da bir caddeye Maraş Caddesi adını verdi.

1970 yılında da Kahramanmaraş’ta Vali olarak görev yapan Trabzonlu Necmettin Karaduman’ın tayini nedeniyle Kahramanmaraş Belediye Meclisi toplanarak Hükümet Caddesi’nin adını Necmettin Karaduman Caddesi olarak değiştirilmesi kararı aldı.

Necmettin Karaduman, kendisinin devlet görevlisi olduğunu ve bunu kabul edemeyeceğini söylemesi üzerine Meclis kararını Trabzon Caddesi olarak değiştirdi.

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün Trabzonlu bir kadına “Sizi biz Müslüman yaptık” demesi ifade ve söyleyiş olarak pek şık durmamış ve Başkan daha sonra sözlerinin maksadını aştığını fark ederek özür dilemişse de tarihi gerçek budur.

http://www.akasyam.com/kose-yazisi/5303/neden-trabzonda-maras-caddesi.html

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