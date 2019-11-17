Ermeni Sosyalist Paramaz’ı konu alan belgesel gösterimi yapıldı

Ermeni Sosyalist Paramaz’ı konu alan belgesel gösterimi yapıldı

Haziran 1915’te İstanbul’da 19 kişiyle birlikte idam edilen Sosyal Demokrat Hınçak Partisi üyesi Ermeni Paramaz’ın hayatını anlatan belgesel gösterimi yapıldı.

İzmir’de Ege Dayanışma Platformu, 15 Haziran 1915’te İstanbul’da 19 kişiyle birlikte idam edilen Sosyal Demokrat Hınçak Partisi üyesi Sosyalist Ermeni Paramaz’ın (Madteos Sarkisyan) hayatını anlatan belgesel gösterimi gerçekleştirdi. Bayraklı ilçesi, Tepekule Kongre Merkezi Ege Salonu’nda gerçekleşen gösterime RED belgeseli yönetmeni Kadir Akın, Ege Çevre Platformu (EGEÇEP), 78’liler, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, Devrimci Parti, Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyeleri yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

‘ERMENİ SOSYALİSTLERİN TALEPLERİ HALA BİZİM TALEPLERİMİZ’

Yoğun ilgi gören belgesel gösterimi sonrası kısa bir söyleşi yapan “Ermeni Devrimci, Pa­ramaz” adlı kitabının yazarı Kadir Akın “Belgeselin bu kadar ilgi görmesi elbette beni sevindirdi, çünkü bu belgesel unutulan ve yok sayılan bir tarihin tekrar hatırlanmasına vesile olacaktır. Ve özellikle sosyalist hareketin hafızasız, deneysiz, tecrübesiz kalmasını belgelemesi bakımından da önemli görüyorum. Bu ülkedeki anti demokratik uygulamaların, etnik kırımın, 100 yıl önce bir entelektüel birikimin, kültürel zenginliğin ortadan kaldırılmasının, yok edilmesinin, nasıl bir çoraklığa sebep olduğunu bu­ günlerden bakarak daha iyi anlayabilmek bakımından da bu belgeseli önemli görüyorum.100 yıl önce bu topraklarda mücadele eden Ermeni sosyalistlerinin talepleri hala bizim taleplerimiz” dedi.

‘PARAMAZ KIZILBAŞ ENTERNASYONALİST BİR DAYANIŞMA GÖSTERMİŞTİ’

Türkiye’de toplumsal sorunlara ilişkin yeni projelerin geliştirmeye devam edeceğini belirten Akın, “Belki de ben bu çalışmayı enternasyonalizm konusunda daha gelişkin bir hareket içerisinde uzun yıllar meşruluğun vermiş olduğu rahatlıkla yaptığım için beni etkiledi. Çünkü 1915 ‘te Beyazıt İstanbul’un orta yerinde birileri sefada yaşasın sosyalizm diyor. Bu konu Suphi Nejat’ı da çekmişti. Gezi sonrası kendisi ile sohbet etmiştik, henüz daha bir yere gitmemişti. Sonata Suphi Nejat’in Kobane’de Mıştenur Tepesi’nde Paramaz Kızılbaş ismini alarak İŞID’e karşı savaşırken öldüğünü duyduk. Enternasyonalist bir dayanışma göstermişti” dedi.

BELGESEL HAKKINDA

Kurgusu 1915’in Haziran ayında 19 arkadaşıyla birlikte Beyazıt Meydanı’nda idam edilen Paramaz’ın hayatı üzerinden gelişen belgesel, Ce­nevre, Basel, Beyrut ve İstanbul’un farklı yerlerinde yapılan çekimlerden oluşuyor.

Belgeselde, Os­manlı demokratik aydın hareketini ve 93 harbi sonrası Berlin anlaşması ile aktüel hale gelen Ermeni soru­nunu incelerken bu anlaşmadan doğan hakları için mücadele eden Ermeni partileri anlatılıyor. Belgesel, 100 yıl önce ve 100 yıl sonrasının sorgulanmasını, benzerliklerin ortaya konulmasını göstermek, içinde bulunulan konjonktürün hem bölgesel olarak, hem de ülkenin karşı karşıya olduğu sorunlar bakımından 100 yıl öncesine ne kadar benzediğini anlatmayı hedefliyor.

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